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В Херсонской области заявили о планах России «поставить мат» Украине этой зимой

В Херсонской области заявили о планах России «поставить мат» Украине этой зимойСтремоусов заявил, что Россия «поставит мат» украинским властям этой зимой

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, Россия «поставит мат» Украине в течение нескольких месяцев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик обратился к украинцам: «Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой».

Стремоусов добавил, что энергетические ресурсы Украины зависимы от Запада, в то время как Россия в этом плане «безгранична».

В воскресенье, 16 октября, в Минобороны России сообщили о том, что за сутки на николаево-криворожском направлении было уничтожено более 350 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в течение суток наносили удары высокоточным оружием по военным объектам и системам энергетики Украины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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