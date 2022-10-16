. В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)
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В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)

эко-активисткиВ Лондонскую национальную галерею нагрянули две эко-активистки. С криком "что дороже: искусство или жизнь?", они залили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи". После этого девушки еще и приклеили себя к стене. Активистки являются членами организации "Just Stop Oil", которая выступает против использования ископаемого топлива. Правда, не совсем понятно, как картина связана с нефтью и загрязнением планеты. Но по мнению активисток, их акция заключается в призыве прекратить добычу нефти и газа. Также они требуют обратить внимание на рост цен и обеспечить высокий уровень жизни людей в условиях кризиса.

К слову, произведение Ван Гога оценивается в 82 миллиона долларов (5,1 миллиарда рублей).К счастью, картина находилась под защитным стеклом и не пострадала. Страшно подумать насколько столетий могли бы присесть дамы, если бы "Подсолнухи" были испорчены. Однако, у рамы есть небольшие повреждения.
После акта вандализма 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер были арестованы и доставлены в участок полиции.

эко-активистки
эко-активистки
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По материалам: триникси

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В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога
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