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В США обвинили Байдена в безразличии к проблемам американцев

В США обвинили Байдена в безразличии к проблемам американцевСенатор США Скотт: американцы сыты по горло равнодушием Байдена к проблемам в стране

Сенатор от Республиканской партии США Рик Скотт обвинил президента государства Джо Байдена в безразличии к проблемам американцев. Его слова приводит телеканал Fox News.

По словам Скотта, жителям Соединенных Штатов крайне надоело равнодушие американского лидера. «Они сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду. Их президента не волнует преступность. Его это просто не волнует», — отметил политик. Он сравнил действующее руководство государства с не желающим нести ответственность ребенком и подчеркнул, что Байден провоцирует своей политикой высокую инфляцию, от которой страдают американцы.

Сенатор заявил, что глава США либо замалчивает проблемы, либо обвиняет в них других людей. «Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства», — указал Скотт. Он также добавил, что Байден никогда не испытывал финансовые затруднения, поэтому он не имеет никакого представления о том, с чем сталкиваются люди.

Ранее обозреватель Чак Девор (Chuck DeVore) раскритиковал планы Байдена по восстановлению ядерного соглашения с Ираном. По его словам, намерения американского лидера негативно отразились на взаимодействии между США и Саудовской Аравией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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