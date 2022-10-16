. В США предупредили Москву об ответе в том числе на тактическое применение ядерного оружия

Руководство США среагирует на применение ядерного оружия Россией на территории Украины вне зависимости от силы и характера удара, в том числе, если атака будет носить сугубо тактический характер. Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 16 октября, передает ТАСС.

В эфире американского телеканала CNN он ответил на вопрос журналиста о том, предполагают ли в Вашингтоне по-разному реагировать на подобный инцидент в зависимости от его конкретного сценария. «Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — подчеркнул политик.

По словам Салливана, в США ведут коллективную работу с союзниками по НАТО и другими партнерами, включая Китай и Индию, для того, чтобы «послать четкий и убедительный сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

Между тем первый зампредседателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил в пресс-центре «Парламентской газеты» 14 октября о недопустимости применения такого вооружения, поскольку оно, по мнению сенатора, приведет к завершению существования человечества.

При этом он отметил, что Россия заявляла о потенциальном применении ядерного оружия исключительно в оборонительных целях, когда как Запад открыто угрожал Москве подобным развитием событий.