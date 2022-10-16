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В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина

В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления ПутинаYeni Şafak: ученые разработали проект газового хаба в Турции до заявления Путина

В Турции подготовили проект газового хаба в стране, который сможет транспортировать до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

Уточняется, что проект был подготовлен за три месяца до того, как президент России Владимир Путин заявил о возможности перемещения транзита газа «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. «Стало известно, что за три месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности"», — сказано в статье.

Газ планируют распределять в Европу через Фракию по трем маршрутам: по северной, южной и средней ветви. «Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию», — рассказал заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор Нафиз Маден. По словам ученого, благодаря проекту Турция станет центральной, а не транзитной страной.

Ранее Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб. Предполагается, что он может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, но и для определения цен на энергоносители. Об этом было заявлено во время встречи лидеров двух стран в Астане. Предполагается, что срок реализации проекта может составить четыре года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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