. Василиса Володина рассказала, кому повезет с деньгами

Астролог Василиса Володина предсказала трем знакам зодиака, который будут грести деньги. Известный астролог Василиса Володина назвала 3 знака зодиака, которые будут очень удачливы в денежных делах с 28 ноября по 20 декабря. Главное – не упустить свой шанс и не пройти мимо своей судьбы. «За пару месяцев можно успеть многое», - заверила Володина.Лев может в это время получить неожиданную финансовую помощь. Это может быть удачный кредит, заем. Также не исключен нетрудовой доход. Телец получит хорошие деньги, если сам проявит инициативу. Астролог советует дерзать этому знаку зодиака и просить прибавки к зарплате, в это время не исключено, что вас услышат. Также могут неожиданно помочь друзья. Близнецы имеют хороший шанс увеличить свой заработок благодаря карьерному росту. Старайтесь, проявляйте себя по максимуму!