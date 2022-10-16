. Вера Брежнева никогда не считала себя украинской певицей
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Вера Брежнева никогда не считала себя украинской певицей

Вера Брежнева никогда не считала себя украинской певицей
Певица Вера Брежнева не хочет себя ассоциировать с какой либо страной. Артистка, в связи с известными событиями переехавшая из России в Европу, никогда не считала себя украинской певицей. Она заявила об этом в 2019 году, в ходе интервью, которое дала Вячеславу Манучарову и его YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Напомним, что Вера родилась и выросла в Днепропетровской области. Тем не менее, она признается, что никогда не ассоциировала себя с Украиной.
«Знаешь, я украинской певицей не была, потому что не участвовала там ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», — сказала Брежнева в интервью. Вера также предположила, что ее статус «Украинская певица» в «Яндексе» можно было бы изменить на простое «Певица», не ограниченное какой-то одной страной. В настоящее время Вера Брежнева живет в Италии вместе со своей младшей дочкой. По слухам, ее супруг Константин Меладзе перевез туда же своих детей от первого брака, а также бывшую жену.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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