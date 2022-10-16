. Виктория Исаковой показала подросших дочерей – свою и Дарьи Мороз

Актриса Виктория Исакова поделилась редким фото дочери Варвары и ее тети – дочери Дарьи Мороз. 46-летняя Виктория Исакова всегда была довольно скрытной: она почти не делится подробностями личной жизни и редко выкладывает фотографии с близкими. Она, как мать и супруга, старается делать все, чтобы в ее семье царили спокойствие и гармония. Поэтому о том, что у актриса и ее супруг Юрий Мороз воспитывают дочь Варвару, общественность узнала только спустя пять лет после появления девочки на свет. Фотографии с красавицей-дочкой и с мужем, который старше Виктории на 20 лет, актриса выкладывает нечасто. Однако в последнее время, видимо, решила порадовать подписчиков. Исакова опубликовала фотографию шестилетней Варвары. На снимке также запечатлена дочь Дарьи Мороз и ее бывшего супруга Константина — Богомолова Анна. На фото девочки сидят в обнимку и выглядят будто сестрички-подружки, а на самом деле приходятся друг другу тетей и племянницей. Ведь разница в возрасте между Дарьей Мороз и младшим ребенком ее отца — 32 года.В комментариях поклонники тут же начали восторгаться звездными наследницами, делая ставки, кто на кого больше похож: «Глаза мамины. Дочка очень на вас похожа!», «Красотки! Обе на пап похожи», «Обе папины доченьки», «Вылитая папа», «Красавицы!». Напомним, Виктория, будучи подругой Дарьи Мороз, познакомилась с ее отцом по пути на съемочную площадку, и они практически сразу нашли общий язык. Тогда Исакова стояла у истоков своей карьеры, а Мороз уже считался признанным и уважаемым режиссером.