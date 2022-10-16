. Врачи рассказали, кому не стоит есть грибы
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Врачи рассказали, кому не стоит есть грибы

Врачи рассказали, кому не стоит есть грибы

По данным Роспотребнадзора, около четырех процентов отравлений у россиян происходят из-за грибов. Таких случаев каждый год — около тысячи, 30 из них заканчиваются трагически. Рекомендации о безопасном сборе грибов 14 октября опубликовали на официальном сайте ведомства. Кому не стоит увлекаться грибами, «Парламентской газете» рассказали заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко и терапевт Федерального научно-клинического центра ФМБА России Мария Крамарова.

Грамотный подход к детскому рациону не только формирует вкусовые предпочтения ребенка, но и закладывает основу его будущего здоровья, напомнила Татьяна Кусайко. Продукты, с которыми растущему организму ребенка справиться не под силу, могут нанести ему серьезный вред, и грибы — одни из них.

Система пищеварения у детей формируется только к 14 годам, объяснила Кусайко. До этого возраста большое количество белка, содержащегося в грибах, может внести в нее дисбаланс. Кроме того, грибы — источник хитина, одного из разновидностей белка. Его с трудом усваивает даже взрослый организм.

«Еще один важный факт, о котором стоит помнить родителям — гриб, это своего рода «губка», впитывающая все вещества из окружающей среды, в том числе токсичные. Среди таких веществ: тяжелые металлы и химикаты. А их концентрация напрямую зависит от того, где собирали урожай», — отметила парламентарий.


В этом отношении особенно опасно покупать грибы с рук, предупредила Кусайко. По ее словам, нельзя на сто процентов быть уверенными, что даже такие «чистые грибы», как: шампиньоны или вешенки, которые в изобилии продают в магазинах, — были выращены и хранились с соблюдением всех необходимых требований.

Так что, прежде чем предложить ребенку грибное блюдо, родителям нужно тщательно взвесить все «за» и «против», посоветовала эксперт.

Грибами не стоит увлекаться и взрослым, добавила Мария Крамарова. По ее словам, в грибах содержатся антиоксиданты, клетчатка, белок, калий, но употреблять их в пищу можно не более двух раз в неделю по 100-150 граммов. «Большое количество данного продукта может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта — диарее, тошноте, вздутию», — объяснила врач.

Крамарова также отметила, что при гастрите, дуодените и язвенной болезни от грибов следует отказаться, так как они могут вызвать раздражение слизистых оболочек и спровоцировать обострение.

Полную версию статьи читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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