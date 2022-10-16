. Врачи-специалисты получат полную информацию о здоровье призывников

Врачам, привлекаемым к медосвидетельствованию и медосмотру, предоставят доступ к государственным информационным системам (ГИС) в сфере здравоохранения регионов. Такую норму содержит приказ Минобороны от 31 августа 2022 года № 506, вступающий в силу 16 октября.

Среди регионов России ежегодно проводится конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе, а также организацию и проведение призыва.

Приказ Минобороны вводит новый критерий оценки такой работы. Это доступ к ГИС в сфере здравоохранения регионов врачам-специалистам, которые проводят медосвидетельствование призывников и медосмотр уже призванных на военную службу перед их отправкой к месту службы.

Обеспечить такой доступ должны власти регионов через военные комиссариаты.







