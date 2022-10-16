. Xbox Series S виновата, что Gotham Knights будет работать в 30 FPS, сообщил разработчик

Вадим Карасев





В начале этого года предполагалось, что игра Gotham Knights выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. В мае же создатели проекта объявили, что отказываются от идеи реализовать версии для консолей Xbox One и Playstation 4, сконцентрировавшись на оптимизации под новые консоли. На днях же авторы Gotham Knights объявили, что и на новых консолях игроков ждет в Gotham Knights только режим в 30 FPS.

Один из разработчиков Ли Девональд, который является техническим художником в Rocksteady, считает, что проект будет работать в 30 FPS на новом поколении консолей из-за Xbox Series S:

Я бы хотел, чтобы геймеры понимали, что означают 60 кадров в секунду с точки зрения всех вещей, которые они *теряют*, чтобы игра работала так быстро. Особенно с учетом того, что у нас есть консоль текущего поколения, которая ненамного лучше, чем консоли прошлого поколения.

По словам разработчика из Rocksteady, «мультиплатформу всегда должны оптимизировать с учётом самого слабого железа», и в случае с Gotham Knights проблема в слабом GPU Xbox Series S. Ли Девональд называет Xbox Series S «картошкой из-за которой страдает целое поколение игр», поскольку Microsoft не разрешает выпускать игру только на Xbox Series X.

Стоит сказать, что многие игроки высказали недовольство по поводу позиции разработчика, и ему пришлось позже опубликовать отдельное сообщение, в котором он рассказал, что не знает всех деталей создания Gotham Knights и лишь высказывает свое мнение.



