. За наследство Бориса Моисеева готов бороться его внебрачный сын
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За наследство Бориса Моисеева готов бороться его внебрачный сын

За наследство Бориса Моисеева готов бороться его внебрачный сын
Мужчина утверждает, что имеет право на наследство певца Бориса Моисеева. Всего две недели прошло с того времени, как на Троекуровском кладбище Москвы похоронили Бориса Моисеева, скончавшегося в одиночестве в столичной квартире после третьего инсульта. До сих пор между собой тихонько скандалили за эту самую шикарную квартиру брат усопшего Маркс Толкач и директор Сергей Горох, который стал владельцем недвижимости еще при жизни артиста. И вот в разбирательствах появился неожиданный поворот. Известный своими эпатажными заявлениями шоумен Стас Барецкий вдруг объявил себя внебрачным сыном Моисеева. «Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет»,  — высказался бывший участник группы «Ленинград».
Он настроен решительно на доказательство родства и намерен поучаствовать в дележе весьма скромного наследства, которое оставил после себя исполнитель. «В любом случае от наследства на его имущество, а также песню «Голубая луна» я не откажусь», — без стеснения сообщил он. Стоит заметить, что Барецкий является президентом союза профессиональных ритуальных агентов, поэтому готов воспользоваться связями, чтобы ускоренными темпами эксгумировать тело знаменитости для проведения необходимых анализов. «А если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить, я настроен очень серьезно»,  — то ли шутит, то ли говорит серьезно 50-летний Барецкий «Подмосковью сегодня». В любом случае, в междусобойчик между двумя наследниками на полном ходу врывается новый дерзкий и беспринципный участник. Так и хочется сказать, хорошо, что Борис Моисеев до этого не дожил.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

Последние новости

В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
Юлия Меньшова растоптала сбежавшего Смольянинова
Юлия Меньшова растоптала сбежавшего Смольянинова
Ольга Бузова решила занять место Анастасии Волочковой
Ольга Бузова решила занять место Анастасии Волочковой
За наследство Бориса Моисеева готов бороться его внебрачный сын
За наследство Бориса Моисеева готов бороться его внебрачный сын
Аллу Пугачеву не хотят видеть в России
Аллу Пугачеву не хотят видеть в России
Дмитрий Хрусталев просит, чтобы Екатерина Варнава родила ему ребенка
Дмитрий Хрусталев просит, чтобы Екатерина Варнава родила ему ребенка
Анита Цой встретилась с курсантами и военнослужащими в Казанском танковом училище
Анита Цой встретилась с курсантами и военнослужащими в Казанском
Рита Дакота оказалась под капельницей перед концертом
Рита Дакота оказалась под капельницей перед концертом
Отношения США и Саудовской Аравии после сделки ОПЕК+ оценили
Отношения США и Саудовской Аравии после сделки ОПЕК+ оценили
Рита Дакота прямо перед концертом оказалась под капельницей
Рита Дакота прямо перед концертом оказалась под капельницей
Старшая дочка Веры Глаголевой отметила 44-летие вместе с отцом, живущим в США
Старшая дочка Веры Глаголевой отметила 44-летие вместе с отцом,
Алла Пугачева вернется в Россию, считает певица Варвара
Алла Пугачева вернется в Россию, считает певица Варвара

Топ на сегодня

Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox
Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести

Еще по теме

Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны
Брат Бориса Моисеева не поедет на его похороны, но может получить не плохое наследство
Бориса Моисеева обокрали, заявил его брат
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище