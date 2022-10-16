. За наследство Бориса Моисеева готов бороться его внебрачный сын

Мужчина утверждает, что имеет право на наследство певца Бориса Моисеева. Всего две недели прошло с того времени, как на Троекуровском кладбище Москвы похоронили Бориса Моисеева, скончавшегося в одиночестве в столичной квартире после третьего инсульта. До сих пор между собой тихонько скандалили за эту самую шикарную квартиру брат усопшего Маркс Толкач и директор Сергей Горох, который стал владельцем недвижимости еще при жизни артиста. И вот в разбирательствах появился неожиданный поворот. Известный своими эпатажными заявлениями шоумен Стас Барецкий вдруг объявил себя внебрачным сыном Моисеева. «Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет», — высказался бывший участник группы «Ленинград».Он настроен решительно на доказательство родства и намерен поучаствовать в дележе весьма скромного наследства, которое оставил после себя исполнитель. «В любом случае от наследства на его имущество, а также песню «Голубая луна» я не откажусь», — без стеснения сообщил он. Стоит заметить, что Барецкий является президентом союза профессиональных ритуальных агентов, поэтому готов воспользоваться связями, чтобы ускоренными темпами эксгумировать тело знаменитости для проведения необходимых анализов. «А если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить, я настроен очень серьезно», — то ли шутит, то ли говорит серьезно 50-летний Барецкий «Подмосковью сегодня». В любом случае, в междусобойчик между двумя наследниками на полном ходу врывается новый дерзкий и беспринципный участник. Так и хочется сказать, хорошо, что Борис Моисеев до этого не дожил.