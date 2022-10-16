. Замедлить старение мозга можно при помощи продуктов

Ученые нашли способ замедлить старение и дегенерацию мозга. Биологи открыли новый механизм продления жизни при помощи некоторых продуктов питания.

Продукты, замедляющие старение

Одним из наиболее эффективных способов здорового старения является сбалансированное питание, напоминает специалист по внутренним болезням и фитотерапии Мурат Хакан Терекеджи.





«Регулярное употребление некоторых продуктов, с одной стороны, укрепляет ваш иммунитет, с другой — замедляет старение благодаря антивозрастному эффекту», — говорит врач.

Грецкий орех, который становится еще ценнее в силу способности улучшать память благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, в то же время играет важную роль в кровоснабжении головного мозга и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Витамин В6 в его составе также защищает от когнитивных расстройств. Льняное семя тоже богато омега-3 жирными кислотами. Продукт особенно полезен для людей, страдающим от высокого содержания жиров в крови. Семена льна можно смешивать в измельченном виде с разными продуктами, например с йогуртом.

Одним из важнейших вопросов, которые необходимо учитывать для здорового старения, является защита целостности кожи и скелета. Известно, что употребление продуктов, которые богаты коллагеном, в значительной степени способствует поддержанию красоты кожи: он помогает «подтянуть» ее и делает суставы более эластичными. К животным продуктам с наибольшим количеством этого вещества относятся мясные ножки и требуха. В то же время чрезвычайно ценен и рыбный коллаген. Гораздо полезнее сварить рыбу или приготовить из нее суп, чем жарить продукт на гриле или сковороде. Так вы получите большее количество коллагена.

Шалфей повышает способность к запоминанию и играет большую роль в предотвращении развития болезни Альцгеймера и деменции. Также обладает антивозрастными свойствами благодаря содержащимся в нем антиоксидантам. Рекомендуется употреблять две чашки чая с шалфеем в день. Улучшить память помогает и розмарин.

Как замедлить возрастные изменения

Есть два способа: изменять образ жизни и обучаться. Исследования показывают, что у людей с ожирением и привычкой регулярно есть сахар и пить сладкие газированные напитки старение мозга наступает на 10 лет раньше. Чтобы его отсрочить, следует скорректировать образ жизни — привести массу тела в норму и снизить суточное потребление сахара.

Исследователи утверждают, что старение мозга у людей наступает медленнее, если они: