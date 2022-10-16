. Здание администрации Донецка повреждено после ракетного удара ВСУ
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Здание администрации Донецка повреждено после ракетного удара ВСУ

Здание администрации Донецка повреждено после ракетного удара ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк ракетами, в результате чего было повреждено здание местной администрации, в котором обрушился потолок. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале 16 октября.

Там же он опубликовал фотографии и видеозаписи последствий атак. На них видно, что в здании также выбиты почти все окна, внутри него разбросаны обломки. «Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — заявил чиновник.

По информации Совместного центра контроля и координации, обстрелу подвергся Ворошиловский район Донецка, снаряды были запущены из населенного пункта Курахово.

В ответ на вопрос ТАСС о последствиях происшествия мэр уточнил, что данных о погибших не поступало. «Тяжелых ранений нет, контузия. Жизни ничего не угрожает», — отметил он.

В конце сентября, по сообщению «Парламентской газеты», при очередном обстреле города украинской стороной погибли шесть мирных жителей, еще шесть человек поручили ранения, также был уничтожен пассажирский автобус.

Атаки на Донецк стали проводиться ВСУ чаще после начала российской спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Этому также способствуют активные поставки западных стран пакетов военной помощи, которые в том числе включают в себя реактивные системы залпового огня.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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