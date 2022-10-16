. Жанну Фриске должна была заменить сестра

Сестру певицы Жанны Фриске, Наталью обманули. Сестра Жанны Фриске Наталья готова воплотить образ певицы на экране. Уже пишется сценарий о жизни и творчестве солистки «Блестящих». Над ним работает писатель Геннадий Куркин, который был хорошо знаком с семьей Фриске и общался с самой Жанной. По словам отца артистки Владимира Фриске, фильмом уже заинтересовали сразу три федеральных канала, буквально рвущих друг у друга из рук право первыми показать картину, сообщает информационное агентство Informing. «Детали не раскрываем, но один секрет могу приоткрыть: Жанну в картине, вероятнее всего, сыграет Наташа», — сообщил родитель умершей от рака мозга в 2015 году знаменитости.Забавно, что заявление о художественном фильме было сделано еще четыре года назад и с тех пор не появилось никаких других новостей. Либо сценарий дается писателю Куркину тяжело, либо никак не найдут актеров на оставшиеся роли. За это время будущая звезда кино Наталья Фриске уже успела стать матерью после нескольких безуспешных ЭКО. Сейчас она растит дочь по имени Луна и подробно рассказывает всем в соцсети о своем счастье долгожданного материнства и развитии малышки. О будущих или уже начавшихся съемках фильма она ничего не сообщает. Вместо этого призналась, что вынуждена была выйти на работу, чтобы не потерять квалификацию. Младшая сестра артистки — мастер по перманентному макияжу. Хотя в свое время тоже недолго пела в «Блестящих», но осталась незамеченной публикой.