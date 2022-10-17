. 13 доказательств того, что поход в музей — это не только про скуку, но и про веселье и забавные находки

У многих из нас в голове засел один стереотип — поход в музей обязательно должен быть скучным и унылым. Но сегодня мы хотим доказать вам обратное. Иногда, перешагнув порог каменного здания, вы оказываетесь в удивительном мире истории, где можно встретить много чего интересного. А если даже работники музея и не подготовили для вас никаких любопытных экспонатов, то многие люди сами находят как себя развеселить в этом месте.

Этот мужчина ходил по музею и фоткал все экспонаты в такой позе

На выставке в музее авиации и космонавтики

Есть один маленький вопросик: а где выставка?

Грозная царевна

Моя дочь в музее, посвящённому Ивану Грозному.

Улыбочку, господа!

В Инстаграме* есть отдельный аккаунт, где собраны яркие работы посетителей музеев, которые любят покреативить. А если быть точными, то они создают иллюзию, будто известные произведения искусств решили сделать селфи на память.

Взяла свою дочь с собой на выставку Винсента ван Гога…

Окультуриваются вместе

Мой друг хотел пойти на ночь музеев, но не смог оставить свою собаку одну дома.

Улыбка меняет людей, даже если они с картин!

Пошёл в музей, вооружившись приложением FaceApp, чтобы скрасить мрачные картины и скульптуры. Вот результат.

Кто-то заставляет улыбнуться людей с картин, а кто-то меняется лицами с экспонатами музея

Увидел это радостное лицо на хвосте самолёта в музее

Современный неандерталец

Экспонат находится в музее Неандертальца в Меттманне, Германия.

Что-то здесь явно не так…

Самый ценный экспонат музея

Официальный пушистый работник Серпуховского историко-художественного музея.

Ну здравствуй, родственник!

Настоящий египтянин рядом с одним из своих предков, нарисованным 2000 лет назад. Фаюмские портреты, Египетский музей в Каире.

Иногда и тест ДНК никакой не нужен, чтобы быть уверенным в родственных узах. Всё и так понятно, как на фото выше. А здесь вы можете ещё раз убедиться в силе генетики.

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