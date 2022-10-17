15 безумно забавных фигурок от японца, который создаёт из на 3D-принтере, вдохновляясь животными из мемов
Сегодня, 16:05
Фотогеничность животных обычно поражает. Им совершенно не надо стараться, чтобы отлично получаться на фото. А если они получились неотлично, то это всё равно шедеврально и попадает в мемы, которые не могут не вдохновлять на творчество. Японец с ником meetissai в Твиттере создаёт фигурки мемных животных с помощью 3D-приниера, придавая им объём и новые смешные грани.
Хоба!
Ты меня чем накормить вздумал, пёс!
Лямбда
Если ваша вечеринка не похожа на эту…
По весне прорастают коты
А если без шуток, то растения такие — пробьются где угодно. И об этом у нас есть пост.
Когда умеешь рисовать всё, кроме мордочки
Бои без правил
Изящная шляпка
Чудик
Кот-качок
Кстати, у нас есть целая подборка фотографий животных, которых художники изобразили качками.
Когда плавишься от жары
Единственный в мире малыш
Совушка
Ещё один культурист
Спина дугой
А здесь вы можете найти работы француза, который не умеет рисовать животных, но так только лучше.
По материалам: twizz