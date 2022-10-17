. 15 безумно забавных фигурок от японца, который создаёт из на 3D-принтере, вдохновляясь животными из мемов

Фотогеничность животных обычно поражает. Им совершенно не надо стараться, чтобы отлично получаться на фото. А если они получились неотлично, то это всё равно шедеврально и попадает в мемы, которые не могут не вдохновлять на творчество. Японец с ником meetissai в Твиттере создаёт фигурки мемных животных с помощью 3D-приниера, придавая им объём и новые смешные грани.

Хоба!

Ты меня чем накормить вздумал, пёс!

Лямбда

Если ваша вечеринка не похожа на эту…

По весне прорастают коты

А если без шуток, то растения такие — пробьются где угодно. И об этом у нас есть пост.

Когда умеешь рисовать всё, кроме мордочки

Бои без правил

Изящная шляпка

Чудик

Кот-качок

Кстати, у нас есть целая подборка фотографий животных, которых художники изобразили качками.

Когда плавишься от жары

Единственный в мире малыш

Совушка

Ещё один культурист

Спина дугой

А здесь вы можете найти работы француза, который не умеет рисовать животных, но так только лучше.