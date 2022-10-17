. 15 животных, у каждого из которых есть свой хитрый способ, как защитить себя от лап коварного хищника

В жизни так устроено, что всегда находится кто-то слабее других. И в таких случаях слабачкам приходится включать всю свою смекалку и придумывать хитрый план, чтобы отстоять свои права. Например, у некоторых животных особенно хорошо получается находить способы самообороны, которые помогают им избежать коварных хищников. Кто-то это делает, притворяясь кем-то другим, ещё кто-то строит целые многоэтажки у себя на спинке, а кого-то и вовсе не стоит трогать, чтобы не получить смертоносный кусь.

В общем, способов защитить себя от лап недоброжелателей полно, и каждый из них хорош по-своему. Сегодня мы решили вас познакомить лишь с малой частью представителей природного мира, которые готовы биться за свою жизнь до последнего.

Гусеница мешочницы

Гусеница бабочки мешочницы отличается своим необычным подходом к самообороне. Только появившись на свет, она начинает строить своё убежище из сплетённых шелковинкой частиц листьев, коры, веточек и комочков почвы. Напоминает этот домик форму мешочка, отсюда и пошло само название семейства бабочек.

Гусеница бабочек рода Hemeroplanes

Настоящие мастера мимикрии! Эти гусенички знают толк, как напугать всех вокруг — просто притворись змеёй!

Ящерица-броненосец

Когда ящерица испугана, то она берёт хвост в рот и скатывается в клубок. В этой форме ящерица-броненосец защищена от хищников толстой квадратной чешуёй вдоль спины и шипами на хвосте.

Колючая черепаха

Колючие черепахи — безобидные животные, несмотря на свои острые шипы по краям панциря и зубчатого киля, расположенного на хребте. Но именно эти выступы и помогают молодым особям защищаться от врагов. А тёмно-коричневый цвет нередко даёт им возможность сливаться с опавшей листвой.

Гусеница по прозвищу «Безумный шляпник»

Почему безумный шляпник? Всё просто. Она строит высокую шляпку из собственных старых голов, чтобы ею защититься.

Паук-птицеед Celaenia excavata

«Притворись фекалиями и останешься в живых» — лозунг этого паука. Приняв не совсем привлекательный вид фекалий, паук не рассматривается птицами как возможный источник пищи.

Вьетнамская моховая лягушка

Сливаться с окружающей средой — частое спасение для многих обитателей природного мира. Это относится и к моховой лягушке, которая выглядит как мох.

Тернистый дьявол (молох)

Тернистый дьявол в основном питается муравьями. А его устрашающие шипы на спинке и голове помогают ему отпугивать хищников.

Карликовая лягушка куяба

Карликовая лягушка куяба имеет два «ложных глаза» на задней части тела. Она приподнимает её только в том случае, когда ей угрожает опасность. Тем самым лягушка отпугивает хищников. Но если хищника не обмануть глазами-пятнами, и он решает приблизиться, то лягушка может воспользоваться неприятными выделениями, которые исходят из желез, расположенных на месте этих пятен.

Жук золотая черепаха

Оболочка в виде панциря черепахи не только придаёт диковинку этому жуку, но и неплохо защищает его от недоброжелателей.

Горилла

Этого зверя лучше не злить и не вступать с ним в бой. Помимо нечеловеческой силы, они обладают чрезвычайно опасными укусами. Их укус в два раза мощнее, чем у льва.

Кашалот

Самооборона кашалота очень необычна. Они часто выпускают облако красно-коричневой жидкости, напоминающей по цвету кровь, чтобы спастись от нападающего хищника.

Морской огурец

Морские огурцы выбрасывают части своего кишечника, чтобы отпугивать и защищаться от потенциальных хищников, таких как крабы и рыбы. Органы регенерируются за несколько дней клетками внутри морского огурца.

Коготочки коалы

Коала и её милая внешность покоряют сердечко и взрослых, и детей. Но стоит быть осторожным, злая или напуганная коала может не только оставить незабываемые царапины своими острыми и длинными когтями, но и очень больно укусить.

Маргай

Маргай — лучший альпинист из всех видов диких кошек. У него специально приспособленные когти и голеностопные суставы, которые позволяют ему поворачивать лодыжку на 180 градусов. Он может преодолевать полог леса почти как обезьяна.

Ловкость, цепкость и хитрость — спасение хищника от более крупных сородичей.

Иногда милое личико может быть очень обманчивым, прям как у маргая. И здесь вы можете убедиться в этом сами, взглянув на очаровашек, внутри которых прячется свирепый и расчётливый хищник.