. 16 декоративных кроликов, которые поселились в доме у человека и решили показать всю свою вредность

Декоративные кролики — довольно популярные любимцы. Сегодня их можно встретить в домах наравне с кошками и собаками. И с каждым годом распространённость ушастых только растёт. В сети постоянно появляются многотысячные тематические группы и сообщества, посвящённые этим очаровательным животным. И не удивительно, ведь декоративные кролики — это море обаяния, ласки и дружелюбия.

Однако этим пушистикам свойственна и некоторая природная вредность. Они никогда не откажутся сделать несколько дырок в вашем любимом костюме, съесть зарядное устройство или пропрыгать всю ночь по вашей кровати, громко топоча лапами.

И как теперь объяснить ребёнку, что случилось с его игрушкой?

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Почему бы не посидеть на голове у хозяина в 2:30 ночи?

Декоративных кроликов не принято держать в клетках. Это подвижные животные, нуждающиеся в постоянной активности. Поэтому неудивительно, что они могут не давать хозяевам спать ночью и наслаждаться сладкими сновидениями.

Отличное место для отдыха

Кролики обожают копать. Если с ними поблизости нет земли, то будьте уверены в том, что они найдут её самостоятельно.

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Заведите декоративного кролика, и он с лёгкостью приучит вас к порядку. Поверьте, вы больше не сможете бросить наушники и зарядные устройства, где угодно. Оставьте их без наблюдения, и они будут уничтожены за считанные секунды.

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