16 декоративных кроликов, которые поселились в доме у человека и решили показать всю свою вредность
Декоративные кролики — довольно популярные любимцы. Сегодня их можно встретить в домах наравне с кошками и собаками. И с каждым годом распространённость ушастых только растёт. В сети постоянно появляются многотысячные тематические группы и сообщества, посвящённые этим очаровательным животным. И не удивительно, ведь декоративные кролики — это море обаяния, ласки и дружелюбия.
Однако этим пушистикам свойственна и некоторая природная вредность. Они никогда не откажутся сделать несколько дырок в вашем любимом костюме, съесть зарядное устройство или пропрыгать всю ночь по вашей кровати, громко топоча лапами.
И как теперь объяснить ребёнку, что случилось с его игрушкой?
Муж нашёл способ спокойно поужинать
У нас есть большой обеденный стол, но упрямый муженёк предпочитает есть именно таким образом.
Почему бы не посидеть на голове у хозяина в 2:30 ночи?
Декоративных кроликов не принято держать в клетках. Это подвижные животные, нуждающиеся в постоянной активности. Поэтому неудивительно, что они могут не давать хозяевам спать ночью и наслаждаться сладкими сновидениями.
Отличное место для отдыха
Кролики обожают копать. Если с ними поблизости нет земли, то будьте уверены в том, что они найдут её самостоятельно.
Какая вкусняшка
Вы ничего не понимаете, так обзор лучше
Нет слов, чтобы выразить всю боль произошедшего
Проголодался и решил съесть волосы хозяйки, пока она спала
Художник и его работа
Зарылся в диван
Ку-ку
За мгновение до того, как всё полетит вниз
Спасибо, было вкусно
Заведите декоративного кролика, и он с лёгкостью приучит вас к порядку. Поверьте, вы больше не сможете бросить наушники и зарядные устройства, где угодно. Оставьте их без наблюдения, и они будут уничтожены за считанные секунды.
Прогрыз путь на волю
Что-то искали?
Печенька проверяет, есть ли еда в холодильнике (с ней всё в порядке)
Здесь вы можете посмотреть на умилительные фото крыс. После их просмотра вы наверняка поменяете к ним отношение и пожелаете завести себе подобного питомца.