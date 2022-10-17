. 17 простых комиксов от борщеволосой художницы, которая знает, что юмор — отличное лекарство от грусти

Наша жизнь состоит из цепочки различных событий. И пусть каждое из них уникально, с некоторыми весьма похожими ситуациями сталкиваются десятки людей. Подметив эту закономерность, художница Татьяна из Санкт-Петербурга с никнеймом pros_cos начала создавать серии короткий и простых комиксов, в которых каждый может узнать себя.

Злободневность историй, рассказанных Татьяной в картинках, заслужила хвалебные отзывы сотен пользователей. Многие с удовольствием подписываются на неё в социальных сетях, чтобы следить за выходом новинок. Мы решили собрать для вас наиболее «вкусные» сатирические работы Татьяны, которые найдут отклик в ваших сердцах.

Кошачье разочарование

Успех бывает разным

Тесто плохого не посоветует

Если бы некоторые люди говорили правду

Разве 40 минут это долго?

Татьяна рисует комиксы на самые разнообразные тематики. Она легко может пошутить про секреты успешного бизнеса, пагубные привычки, домашних питомцев и неудавшиеся свидания.

Вот и объясни им теперь

В среднем на создание одного комикса у Татьяны уходит 4-6 часов. Продолжительность работы зависит от количества кадров и персонажей.

Договорилась с собой!

Нашла выход

Когда очень хочешь ей понравиться

У каждого из нас свой талант

О бессмысленных разговорах

Немножко сюрреализма

Всё теперь не так просто

Реалии жизни подъехали

Будни британских учёных

Помимо таланта и творческого вдохновения, для рисования своих комиксов Татьяна использует программы Paint Tool Sai и Photoshop.

Неловко получилось

Посмотреть остальные работы Татьяны можно в её группе. Здесь представлены авторские комиксы и иллюстрации.

Татьянам посвящается

Здесь вы можете посмотреть комиксы талантливого московского программиста, который является настоящим гуру неожиданных концовок.