"А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола (19 фото)
Сегодня, 08:41 Вадим Карасев
Представьте, что параллельные вселенные действительно существуют. Их может быть огромное множество, и в каждая будет чем-то отличаться от другой. Например, во вселенной под номером "038" человечество не изобретет интернет. А в мире номер "129" динозавры не вымрут. Это довольно крутая фантазия, которой так любят авторы комиксов. А автор этого эксперимента решил представить, как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола.
Актриса Сандра Буллок
Актриса Джулия Робертс
Актриса Марго Робби
Актриса Анджелина Джоли
Актриса Кэмерон Диаз
Актёр Леонардо Ди Каприо
Актёр Брендан Фрейзер
Актёр Дэниел Крейг
Актёр Том Круз
Актёр Уилл Смит
Актёр Киану Ривз
Актёр Джейсон Стейтем
Певец Джастин Бибер
Рэпер Эминем
Певец Джастин Тимберлейк
Певица Рианна
Певица Адель
Певица Бейонсе
Певица Кэтти Перри
Актриса Сандра Буллок
Актриса Джулия Робертс
Актриса Марго Робби
Актриса Анджелина Джоли
Актриса Кэмерон Диаз
Актёр Леонардо Ди Каприо
Актёр Брендан Фрейзер
Актёр Дэниел Крейг
Актёр Том Круз
Актёр Уилл Смит
Актёр Киану Ривз
Актёр Джейсон Стейтем
Певец Джастин Бибер
Рэпер Эминем
Певец Джастин Тимберлейк
Певица Рианна
Певица Адель
Певица Бейонсе
Певица Кэтти Перри
По материалам: триникси