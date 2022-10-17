. "А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола (19 фото)

Вадим Карасев

Представьте, что параллельные вселенные действительно существуют. Их может быть огромное множество, и в каждая будет чем-то отличаться от другой. Например, во вселенной под номером "038" человечество не изобретет интернет. А в мире номер "129" динозавры не вымрут. Это довольно крутая фантазия, которой так любят авторы комиксов. А автор этого эксперимента решил представить, как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола.Актриса Сандра БуллокАктриса Джулия РобертсАктриса Марго РоббиАктриса Анджелина ДжолиАктриса Кэмерон ДиазАктёр Леонардо Ди КаприоАктёр Брендан ФрейзерАктёр Дэниел КрейгАктёр Том КрузАктёр Уилл СмитАктёр Киану РивзАктёр Джейсон СтейтемПевец Джастин БиберРэпер ЭминемПевец Джастин ТимберлейкПевица РианнаПевица АдельПевица БейонсеПевица Кэтти Перри