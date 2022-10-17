. "А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола (19 фото)
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"А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола (19 фото)

Актриса Сандра БуллокПредставьте, что параллельные вселенные действительно существуют. Их может быть огромное множество, и в каждая будет чем-то отличаться от другой. Например, во вселенной под номером "038" человечество не изобретет интернет. А в мире номер "129" динозавры не вымрут. Это довольно крутая фантазия, которой так любят авторы комиксов. А автор этого эксперимента решил представить, как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола.

Актриса Сандра Буллок


Актриса Джулия Робертс

Актриса Джулия Робертс
Актриса Марго Робби

Актриса Марго Робби
Актриса Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Кэмерон Диаз

Актриса Кэмерон Диаз
Актёр Леонардо Ди Каприо

Актёр Леонардо Ди Каприо
Актёр Брендан Фрейзер

Актёр Брендан Фрейзер
Актёр Дэниел Крейг

Актёр Дэниел Крейг
Актёр Том Круз

Актёр Том Круз
Актёр Уилл Смит

Актёр Уилл Смит
Актёр Киану Ривз

Актёр Киану Ривз
Актёр Джейсон Стейтем

Актёр Джейсон Стейтем
Певец Джастин Бибер

Певец Джастин Бибер
Рэпер Эминем

Рэпер Эминем
Певец Джастин Тимберлейк

Певец Джастин Тимберлейк
Певица Рианна

Певица Рианна
Певица Адель

Певица Адель
Певица Бейонсе

Певица Бейонсе
Певица Кэтти Перри

Певица Кэтти Перри
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По материалам: триникси

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"А что, если...": как выглядели бы знаменитости, будь они другого пола (19 фото)
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