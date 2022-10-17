. Алла Пугачева приобрела квартиру рядом с Филиппом Киркоровым

Журналисты обнаружили тайную квартиру певицы Аллы Пугачевой. Артистка не просто так приезжала в Москву в свой последний визит: народная артистка озаботилась своим наследством и оценила свое имущество с экспертами, уже условно распределив его между близкими родственниками. Замок в Грязи принадлежит Максиму Галкину*, ее мужу. И, скорее всего, его унаследуют их общие дети Гарри и Лиза. Квартиру на Тверской, где Алла Пугачева жила до замужества, она оставила дочери Кристине Орбакайте.Свою дачу на Истре — внуку Никите Преснякову. Плюс ко всему, по данным «КП», у Аллы Борисовны есть квартира в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке. В том же подъезде имеются две квартиры у Филиппа Киркорова, ее экс-супруга. Эти квадратные метры некогда подарил Примадонне ее бывший зять Руслан Байсаров. И его звезда вполне логично решила оставить внуку Дени Байсарову. Как пишет сайт, стоят эти хоромы около 300 миллионов рублей. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.