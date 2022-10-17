. Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем

Певица Алла Пугачева нашла своих единомышленников. Артистка, которая переехала в Израиль, посетила выступление Бориса Гребенщикова в одном из концертных залов Тель-Авива. Певица лихо подпевала рок-легенде. *Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. Алла Борисовна продолжает осваиваться в Израиле куда она, похоже, приехала надолго. Певица не скрывает, что на Святой земле ей хорошо — ведь рядом не только семья, но и близкие друзья. Так, недавно она сходила на концерт Земфиры, а накануне посетила выступление Бориса Гребенщикова. Лидер «Аквариума» зимой с резкой критикой высказался о политике России и уехал сначала в Лондон, где записывал музыкальный альбом, а затем объявился в Израиле. Летом он участвовал в литературном фестивале, который также посетили Алла Пугачева и Андрей Макаревич. 16 октября он снова собрал друзей на свой концерт. 73-летняя Примадонна удостоилась оваций перед началом, а затем сполна насладилась творчеством музыканта. Судя по всему, БГ решил сделать упор на старые композиции. Так, Пугачева опубликовала в соцсети фрагмент концерта — звучит песня «Стаканы». Строчки «все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду» артистка весело пропела. «Встреча с БГ как встреча со светом в конце туннеля», — сказала певица. После концерта певица также пообщалась за кулисами с Андреем Макаревичем, которого в России признали иностранным агентом в прошлом месяце. Троица сфотографировалась на память, а вот что обсуждали уехавшие из России музыканты осталось за кадром. Отметим, что все три легенды российской музыкальной сцены решили покинуть страну после февральских событий. В отличие от Пугачевой, Макаревич и Гребенщиков резко высказали свою гражданскую позицию, за что получили порцию хейта от соотечественников. Многие поклонники отвернулись от них и, по слухам, часть публики не хочет видеть их в российских залах.