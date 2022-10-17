. Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем

Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
Певица Алла Пугачева нашла своих единомышленников. Артистка, которая переехала в Израиль, посетила выступление Бориса Гребенщикова в одном из концертных залов Тель-Авива. Певица лихо подпевала рок-легенде. *Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. Алла Борисовна продолжает осваиваться в Израиле куда она, похоже, приехала надолго. Певица не скрывает, что на Святой земле ей хорошо — ведь рядом не только семья, но и близкие друзья. Так, недавно она сходила на концерт Земфиры, а накануне посетила выступление Бориса Гребенщикова. Лидер «Аквариума» зимой с резкой критикой высказался о политике России и уехал сначала в Лондон, где записывал музыкальный альбом, а затем объявился в Израиле. Летом он участвовал в литературном фестивале, который также посетили Алла Пугачева и Андрей Макаревич. 16 октября он снова собрал друзей на свой концерт. 73-летняя Примадонна удостоилась оваций перед началом, а затем сполна насладилась творчеством музыканта. Судя по всему, БГ решил сделать упор на старые композиции. Так, Пугачева опубликовала в соцсети фрагмент концерта — звучит песня «Стаканы». Строчки «все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду» артистка весело пропела. «Встреча с БГ как встреча со светом в конце туннеля», — сказала певица. После концерта певица также пообщалась за кулисами с Андреем Макаревичем, которого в России признали иностранным агентом в прошлом месяце. Троица сфотографировалась на память, а вот что обсуждали уехавшие из России музыканты осталось за кадром. Отметим, что все три легенды российской музыкальной сцены решили покинуть страну после февральских событий. В отличие от Пугачевой, Макаревич и Гребенщиков резко высказали свою гражданскую позицию, за что получили порцию хейта от соотечественников. Многие поклонники отвернулись от них и, по слухам, часть публики не хочет видеть их в российских залах.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп по дате рождения
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны (3 фото)
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное продолжение игры
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на

Еще по теме

Снова вместе, снова рядом! Пугачева на концерте Гребенщикова встретилась с Макаревичем*
Алла Пугачева зажгла на концерте Земфиры в Израиле
Максим Галкин запечатлел Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова в ресторане в Израиле
Примадонна поет дифирамбы Земфире: «Личность! Талант! Как ребенок ранима, но несгибаема»