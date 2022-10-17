. Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург

Певица Ани Лорак стала сильно меняться. В социальных сетях Ани Лорак выглядит сногсшибательно. Молодая и стройная красотка неизменно вызывает шквал комплиментов со стороны пользователей. Однако в жизни без фильтров и масок артистка безупречной внешностью похвастаться не может. У Лорак появился лишний вес, а лицо стало отечным. По этому поводу высказалась пластический хирург Лия Гавашели. Доктор уверена, что все изменения внешности отнюдь не только возрастные.«В глаза бросается увлечение косметологией: присутствует перебарщивание с филлерами на основе гиалуроновой кислоты, отечность и несоблюдение пропорций. Также невозможно не обратить внимание на чрезмерно большие импланты для ее роста. Вероятно, увеличение груди также произошло на фоне набора веса. И, если раньше размер грудных имплантов смотрелся адекватно, то сейчас не очень», — рассказала Лия «Стархиту». Она добавила, что отечность во много связана с возрастными изменениями, а именно с гормональной перестройкой, которая повлекла за собой и набор веса. Поэтому, чтобы избавиться от одутловатости, Гавашели посоветовала начать с похудения, а затем пересмотреть процедуры у косметолога, обратившись к другим способам омоложения. «Стоит вывести филлеры и заняться улучшением качества кожи. В этом вопросе отлично помогают такие аппаратные методики, как фокусированный ультразвук и микроигольчатый RF-лифтинг. Они способствуют уплотнению, подтягиванию кожи, борются с морщинками. Это отличный способ восстановить контуры лица после похудения и перед новым этапом контурной пластики», — уточнила Гавашели.