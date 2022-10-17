. Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург

Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Певица Ани Лорак стала сильно меняться.   В социальных сетях Ани Лорак выглядит сногсшибательно. Молодая и стройная красотка неизменно вызывает шквал комплиментов со стороны пользователей. Однако в жизни без фильтров и масок артистка безупречной внешностью похвастаться не может. У Лорак появился лишний вес, а лицо стало отечным. По этому поводу высказалась пластический хирург Лия Гавашели. Доктор уверена, что все изменения внешности отнюдь не только возрастные.
«В глаза бросается увлечение косметологией: присутствует перебарщивание с филлерами на основе гиалуроновой кислоты, отечность и несоблюдение пропорций. Также невозможно не обратить внимание на чрезмерно большие импланты для ее роста. Вероятно, увеличение груди также произошло на фоне набора веса. И, если раньше размер грудных имплантов смотрелся адекватно, то сейчас не очень», — рассказала Лия «Стархиту». Она добавила, что отечность во много связана с возрастными изменениями, а именно с гормональной перестройкой, которая повлекла за собой и набор веса. Поэтому, чтобы избавиться от одутловатости, Гавашели посоветовала начать с похудения, а затем пересмотреть процедуры у косметолога, обратившись к другим способам омоложения.   «Стоит вывести филлеры и заняться улучшением качества кожи. В этом вопросе отлично помогают такие аппаратные методики, как фокусированный ультразвук и микроигольчатый RF-лифтинг. Они способствуют уплотнению, подтягиванию кожи, борются с морщинками. Это отличный способ восстановить контуры лица после похудения и перед новым этапом контурной пластики», — уточнила Гавашели.
# Шоу-бизнес Лорак Ани
По материалам: z-aya

Последние новости

Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Европа раскрыла расходы на закупку газа
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп по дате рождения
Кто везунчик по жизни, а кому все дается тяжело: цыганский гороскоп
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Пожар после падения Су-34 в Ейске охватил четыре этажа
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Ани Лорак увлеклась пластикой, считает хирург
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Елена Борщева пожаловалась на ипотеку
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
Алла Пугачева в Израиле развлекается с Макаревичем
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны (3 фото)
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное продолжение игры
Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии
Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации

Топ на сегодня

В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X | S, разработчики просят дождаться патча
В Plague Tale: Requiem разблокирована частота кадров на Xbox Series X
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В российском регионе прошли похороны погибших мобилизованных
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине
МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на бретельках любуется собой
Ольга Бузова в массивных серьгах-пауках и коротком платье на

Еще по теме

"Перебор с имплантами": хирург рассказала, почему Ани Лорак превратилась в обрюзгшую милфу
Ани Лорак опять увеличила грудь?
Скандальная певица Ани Лорак ужаснула поклонников внешностью (ФОТО)
Ани Лорак на своем концерте совершила невероятное (фото)