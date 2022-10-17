. Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык

Актера Артура Смольянинова собираются судить за дискредитацию армии Звезда фильма «9 рота» открыто высказывал свою позицию относительно СВО. Недавно стало известно, что актер покинул Россию. В планах у него уехать в США. Сегодня на сайте Мосгорсуда появилась информация о том, что на Артура Смольянинова составлен административный протокол. Актера хотят привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии. Дело уже поступило в Гагаринский суд Москвы. Подозреваемому грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.Смольянинов сейчас находится за пределами страны. Недавно он рассказал, что получил предложение о работе в Америке. Пока неизвестно планирует ли актер задержаться за границей. Ранее 38-летний Артур уточнял, что уезжает всего на полтора месяца. В России у Смольянинова остались двое маленьких сыновей от Дарьи Мельниковой. В прошлом году звезда «Папиных дочек» объявила о расставании. Она не стала вдаваться в причины краха семьи, отметив лишь, что развод прошел на мирной ноте. Тем не менее, экс-супруги тяжело переживают разрыв. Артур признавался, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. По слухам, Мельникова закрутила роман на стороне, причем якобы с партнером по фильму «Соври мне правду» Прилучным. Однако позже выяснилось, что у Павла отношения с Зепюр Брутян.