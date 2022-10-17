. Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации армии

Вадим Карасев

Актер Смольянинов заявил, что обвинения в дискредитации армии не вызывают у него эмоций

Актер Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии. Об этом сообщает Meduza (признано в России СМИ-иноагентом).

Артист заявил, что заведенное на него дело не вызывает у него никаких эмоций, потому что для него «не существует законов такого государства, как Россия». «Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — сказал актер.

Ранее в понедельник стало известно, что на Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой», «9 рота» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию российской армии.

Дело поступило в суд 17 октября. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время Артур Смольянинов находится не в России.