. Артур Смольянинов прокомментировал обвинения в дискредитации российской армии

Сегодня стало известно, что на звезду «9 роты» составлен административный протокол о дискредитации армии. Актер прокомментировал сложившуюся ситуацию.

*Издание «Медуза» признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2022.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации «Медуза», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

38-летнему Артуру Смольянинову грозит штраф до 50 тысяч рублей. Актер холодно отреагировал на новость о санкциях. «Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться», — заявил он в разговоре с журналистами «Медузы*».

Звезда «9 роты» добавил, что намерен заниматься другими вопросами. «Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — заключил актер.

Напомним, что несколько дней назад Смольянинов уехал из России. Его пригласили работать в Америку, правда, на короткий срок. Звезда говорил, что командировка займет полтора месяца. Пока неизвестно, где именно остановился артист. Ранее он сообщал, что перешел границу Норвегии.

Находясь в Европе, Артур отмечал дружелюбное отношение к нему иностранцев. «…никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости», — делился он.

В России у звезды остались сыновья: семилетний Артур и четырехлетний Марк. В прошлом году актер развелся с матерью своих детей Дарьей Мельниковой. Пара прожила вместе восемь лет.