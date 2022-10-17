. Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное продолжение игры
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Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное продолжение игры

Авторы A Plague Tale: Requiem прокомментировали потенциальное продолжение игры


Завтра, 18 октября, состоится релиз A Plague Tale: Requiem. Проект существенно отличается от оригинала в плане геймплея, по заявлениям разработчиков. В новом интервью они рассказали, что старались улучшить игру во всех аспектах, и поклонники первой части заметят массу изменений. Главное из них — менее линейные локации, что позволяет выполнить задачу разными способами. Естественно, стала игра значительно лучше и с технической точки зрения — ранее разработчики уже говорили, что количество крыс на экране выросло в разы: до 300 000 штук, с 5 000 в первой части серии.

В том же интервью разработчиков спросили про потенциальное продолжение A Plague Tale: Requiem. На данный момент у студии Asobo нет планов продолжить историю Амиции и Гуго, директор игры Кевин Шото заявил следующее:

Я думаю, что на этом [с A Plague Tale] пока все. Но дверь остается открытой, и мы посмотрим, как отреагируют игроки. Мы хотим увидеть их реакцию до того как решить, что делать. Игроки — то, что движет нами. И если им не понравится то, что мы создали, мы должны будем разработать что-то другое.

Игра A Plague Tale: Requiem сразу после релиза будет доступна в Game Pass на Xbox Series X и PC. Проект не выйдет на Xbox One.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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