. Авторы Minecraft Legends анонсировали окно релиза — игра сразу будет в Game Pass

Вадим Карасев





Студия Mojang в рамках мероприятия Minecraft Live опубликовала полноценный геймплей Minecraft Legends — стратегического проекта во вселенной Minecraft. Вместе с тем, был опубликован и новый трейлер игры, в котором впервые обозначили релизное окно.

Выход Minecraft Legends на Xbox и PC, плюс в подписке Game Pass, состоится весной 2023 года. Точная дата пока не называется, новый трейлер игры можно посмотреть ниже.

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Напомним, в Minecraft Legends игрокам предстоит противостоять свиньям. Ранее разработчики опубликовали свои превью на игру, сообщив, что она является «настоящей стратегией».