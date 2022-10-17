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Британские консерваторы потребовали отставки Лиз Трасс

Британские консерваторы потребовали отставки Лиз ТрассБританские консерваторы Блант, Бриджен и Уоллис потребовали отставки Лиз Трасс

Парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что премьер-министр страны Лиз Трасс должна покинуть свой пост. Об этом сообщает The Herald.

Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс. «Я думаю, игра окончена», — заявил он в ответ на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, может ли премьер «выжить». Блант считает, что руководство партией следует передать «комбинации» из бывшего главы минфина Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт и министра финансов Джереми Ханта.

По данным Telegraph, Бриджен заявил, что Великобритания, народ и партия достойны лучшего.
Уоллис, в свою очередь, написал премьер-министру письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, так как она больше не пользуется доверием страны.

Ранее около 100 членов британского парламента написали письма главе руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии и премьер-министру Лиз Трасс. По правилам Консервативной партии, для инициирования голосования должно проголосовать около 15 процентов членов парламента от тори (примерно 54 парламентария).

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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