Британский регулятор пока не одобряет сделку Microsoft и Activision — ведомство считает, что она помешает конкуренции
Британский регулятор по конкуренции и рынкам (CMA) сейчас проводит углубленное расследование сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Вторая фаза расследования началась из-за опасений, что Microsoft может получить серьезное преимущество при покупке издательства, сделав Call of Duty эксклюзивным проектом для Xbox, что навредил Playstation.
В новом заявлении CMA говорится, что на данном этапе регулятор считает, что сделка повлияет пагубно на потребителей и конкуренцию, из-за чего сейчас она одобрена не может быть. Регулятор запросил дополнительный ответ по своим претензиям от Microsoft и Sony, который они должны дать до 28 октября. Текст заявления CMA следующий:
Финансовое моделирование сделки предполагает, что стимул объединенной компании [Microsoft и Activision Blizzard] лишить Sony права собственности может быть значительно сильнее, чем предполагают стороны.
Прошлая практика Microsoft [речь о сделке с Bethesda] говорит о том, что компания готова нести убытки в краткосрочной перспективе, чтобы нарастить масштабы и увеличить свою пользовательскую базу.
Управление не обнаружило убедительных доказательств того, что Microsoft будет воздерживаться от участия в стратегиях полной или частичной эксклюзивности из-за перспективы репутационного ущерба для Xbox или Call of Duty.
Учитывая, что эксклюзивная Call of Duty может повлиять на решение потребителей о покупке консоли, CMA считает, что это окажет пагубное влияние на общую конкуренцию на рынке и в конечном итоге нанесет ущерб потребителям.