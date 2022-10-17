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Британский регулятор пока не одобряет сделку Microsoft и Activision — ведомство считает, что она помешает конкуренции

Британский регулятор пока не одобряет сделку Microsoft и Activision — ведомство считает, что она помешает конкуренции


Британский регулятор по конкуренции и рынкам (CMA) сейчас проводит углубленное расследование сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Вторая фаза расследования началась из-за опасений, что Microsoft может получить серьезное преимущество при покупке издательства, сделав Call of Duty эксклюзивным проектом для Xbox, что навредил Playstation.

В новом заявлении CMA говорится, что на данном этапе регулятор считает, что сделка повлияет пагубно на потребителей и конкуренцию, из-за чего сейчас она одобрена не может быть. Регулятор запросил дополнительный ответ по своим претензиям от Microsoft и Sony, который они должны дать до 28 октября. Текст заявления CMA следующий:

Финансовое моделирование сделки предполагает, что стимул объединенной компании [Microsoft и Activision Blizzard] лишить Sony права собственности может быть значительно сильнее, чем предполагают стороны.

Прошлая практика Microsoft [речь о сделке с Bethesda] говорит о том, что компания готова нести убытки в краткосрочной перспективе, чтобы нарастить масштабы и увеличить свою пользовательскую базу.

Управление не обнаружило убедительных доказательств того, что Microsoft будет воздерживаться от участия в стратегиях полной или частичной эксклюзивности из-за перспективы репутационного ущерба для Xbox или Call of Duty.

Учитывая, что эксклюзивная Call of Duty может повлиять на решение потребителей о покупке консоли, CMA считает, что это окажет пагубное влияние на общую конкуренцию на рынке и в конечном итоге нанесет ущерб потребителям.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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