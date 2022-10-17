. Британский регулятор пока не одобряет сделку Microsoft и Activision — ведомство считает, что она помешает конкуренции

Вадим Карасев





Британский регулятор по конкуренции и рынкам (CMA) сейчас проводит углубленное расследование сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Вторая фаза расследования началась из-за опасений, что Microsoft может получить серьезное преимущество при покупке издательства, сделав Call of Duty эксклюзивным проектом для Xbox, что навредил Playstation.

В новом заявлении CMA говорится, что на данном этапе регулятор считает, что сделка повлияет пагубно на потребителей и конкуренцию, из-за чего сейчас она одобрена не может быть. Регулятор запросил дополнительный ответ по своим претензиям от Microsoft и Sony, который они должны дать до 28 октября. Текст заявления CMA следующий: