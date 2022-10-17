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Бывший Бузовой, Айза и православный блогер: список участников реалити «Наследники и самозванцы»

Бывший Бузовой, Айза и православный блогер: список участников реалити «Наследники и самозванцы»

Совсем скоро на канале ТВ-3 стартует новое мистическое шоу «Наследники и самозванцы», где участники будут бороться за 5 миллионов рублей. В проекте появятся звезды российского шоу-бизнеса.


К слову, уже известно, кто стал ведущим шоу. Взяла на себя эту роль Ляйсан Утяшева. «Это самая интригующая и масштабная игра осени», — уверяет гимнастка.

Телеканал объявил первых участников реалити, всего их будет 18. Итак, среди них — блогер Давид Манукян, более известный, как Дава, который стал намного популярнее после отношений с Ольгой Бузовой. За победу поборется и Айза-Лилуна Ай, а также Серафим Сашлеев, автор православного канала «Серафим».

Напомним, правила шоу «Наследники и самозванцы» основаны по мотивам популярной игры «Мафия». Участники вступят в борьбу за наследство таинственного миллионера. Однако программа не ограничится обсуждениями: каждый столкнется с психологической драмой и пройдет проверку на прочность.


К тому же селебрити проявят себя и в зрелищных, леденящих кровь и захватывающих дух испытаниях. Канал обещает раскрыть истинные личности участников.

Съемки шоу «Наследники и самозванцы» проходят в замке в Подмосковье. Именно там звезды попадут в совершенно другую атмосферу — тайн и, в особенности, соперничества, ведь на кону стоит сумма в 5 000 000 рублей.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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