. Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»

Вадим Карасев

Черногория, Болгария и еще две страны отказались от участия в «Евровидении-2023»

Черногория, Болгария, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония отказались от участия в «Евровидении-2023». Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Первым государством, принявшем решение не участвовать в музыкальном конкурсе, стала Черногория. Вещатель RTCG заявил, что страна не обладает необходимым бюджетом на регистрационный взнос и проживание в Великобритании, где пройдет «Евровидение-2023». Кроме того, по словам вещателя, спонсоры не проявили интерес к мероприятию.

Следом за ней от участия в конкурсе отказались Болгария, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина, которая перестала участвовать в «Евровидении» с 2017 года. Решение стран связано с тем, что «программа перестала представлять интерес».

Отмечается, что вопрос о выступлении артистов из Словении пока находится на рассмотрении.

Ранее российский исполнитель SHAMAN заявил, что откажется от участия в «Евровидении», если его туда пригласят.

В начале октября стало известно, что в 2023 году музыкальный конкурс пройдет в Ливерпуле.

