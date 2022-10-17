. ЧП: Военный самолет упал на жилой дом
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ЧП: Военный самолет упал на жилой дом

ЧП: Военный самолет упал на жилой дом
В Ейске произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. В Сети распространилась информация о падении самолета на жилой дом. Происшествие случилось в Ейске, на месте замечен крупный пожар. Стало известно, что ЧП произошло возле автовокзала. Пламя с 9-этажного дома, где горят с 1 по 5 этажи, перекинулось на соседний. Повреждено 15 квартир. Очевидцы рассказали, что это был военный самолет. Также местные жители поделились, что летчики успели катапультироваться и приземлиться около школы. Считается, что у самолета отказал двигатель. Предполагается, что погиб человек, троих, включая ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Буквально пару минут назад Минобороны РФ прокомментировало происходящее. «17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — заявляет ведомство, цитирует «ТАСС».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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