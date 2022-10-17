. "Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны (3 фото)
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"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны (3 фото)

"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войныВ социальных сетях обсуждают горячую новость. Певица Селена Гомес и модель Хейли Бибер сфотографировались вместе и даже обнялись. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что Селена раньше состояла в отношениях с нынешним мужем Хейли - Джастином Бибером. По слухам, шатенка увела певца от сладкоголосой брюнетки. В общем, у всех застыл немой вопрос: "Что скажет Джастин?"


"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны
"Что скажет Джастин": Селена Гомес и Хейли Бибер зарыли топор войны
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По материалам: триникси

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