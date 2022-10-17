. День 17 октября в истории

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации от 22 декабря 1992 года.

Первоначально 17 октября отмечали, как Всемирный день борьбы за преодоление крайней нищеты, неправительственные организации мира по инициативе Международного движения за оказание помощи бедствующим группам населения — «Четвертый мир». Впервые он был проведен во Франции в 1987 году. Более ста тысяч человек собрались в Париже на площади Трокадеро, чтобы отдать дань памяти жертвам нищеты, насилия и голода.

По данным ООН, в настоящее время 11% населения Земли или 767 миллионов человек живут в условиях крайней нищеты.

Год назад (2021) на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир The International по игре Dota 2.

В ежегодном турнире The International участвовало 18 команд. Российская Team Spirit, в которой выступают россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов и украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков, впервые приняла участие в этих крупнейших киберспортивных соревнованиях. В гранд-финале она обыграла своих китайских соперников из PSG.LGD со счетом 3:2.

Team Spirit стала первой командой из России, победившей на этом турнире. Общий призовой фонд соревнований составлял порядка 40 миллионов долларов.

32 года назад (1990) был основан Банк внешней торговли («Внешторгбанк»).

Он был учреждён при участии Государственного банка и Министерства финансов РСФСР. Внешторгбанк был создан для обслуживания внешнеэкономических операций России и содействия интеграции страны в мировое хозяйство. 17 октября 1990 года он был официально зарегистрирован Банком России. В 2006 году Внешторгбанк был переименован в ВТБ.

Основным акционером банка является Правительство РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому принадлежит 60,9% акций. Он имеет дочерние или ассоциированные банки в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Германии, Италии, Великобритании и на Кипре.

Клиентами ВТБ являются порядка 14 миллионов человек и более 500 тысяч юридических лиц.

61 год назад (1961) был открыт Кремлёвский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлёвский Дворец).

Здание было построено в 1959-1961 годах по проекту авторского коллектива под руководством главного архитектора Москвы Михаила Посохина.

В 1960-х — 1980-х годах здесь проводились все крупнейшие партийные и профсоюзные форумы. Также Кремлевский Дворец использовался для проведения концертов и театральных постановок.

В 1992 году указом Президента РФ он был переименован в Государственный Кремлевский Дворец. Он, как и прежде, является главной театрально-концертной площадкой России.

77 лет назад (1945) город Кенигсберг вместе с прилегающими территориями был включен в состав СССР.

Эта часть бывшей Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу согласно решению Потсдамской конференции. 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кёнигсбергская область. 4 июля того же года Кенигсберг был переименован в Калининград, а сама область - в Калининградскую.

84 года назад (1938) были учреждены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Награды были установлены Указом Президиума Верховного Совета СССР, и фактически стали первыми советскими медалями.

Медалью «За отвагу» награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск за личное мужество и отвагу. Среди первых награждённых были пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, которые задержали диверсантов у озера Хасан.

В 1994 году Указом Президента РФ медаль «За отвагу» вновь учреждена в системе российских государственных наград.

Медалью «За боевые заслуги» награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск «за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, за мужество, проявленное при защите государственной границы, за отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений». Медалью могли быть награждены и иностранцы.

Всего медалью «За отвагу» было награждено более 4,5 миллионов военнослужащих, а «За боевые заслуги» - свыше 5 миллионов.

117 лет назад (1905) император Николай II подписал Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

Документ также известен, как «Манифест 17 октября 1905 года». Он был подготовлен Александром Оболенским и Николаем Вуичем под руководством Сергея Витте по поручению императора Николая II в связи с Всероссийской октябрьской политической стачкой.

В документе гражданам страны даровались свободы слова, печати, личности, совести, собраний и союзов. Также расширялись избирательные права и учреждался новый законодательный орган власти — Государственная Дума. Манифест завершался призывом «ко всем верным сынам России помочь прекращению… неслыханной смуты» и «напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».

104 года назад (1918) в Москве был основан первый в мире государственный Музей игрушки.

Его основатель — художник и коллекционер Николай Бартрам. Музей располагался в доме №8 на Смоленском бульваре. Первых своих посетителей он принял в 1921 году, а спустя четыре года переехал в новое здание на Кропоткинской улице. Музей имел необычайный успех. По посещаемости его превосходила лишь Третьяковская галерея.

В 1931 году Музей игрушки был переведён в подмосковный Загорск (ныне — Сергеев Посад), где и располагается и поныне.

282 года назад (1740) был основан город Петропавловск-Камчатский.

Город был основан на месте камчадальского селения Аушин русскими мореплавателями Витусом Берингом и Алексеем Чириковым во время 2-й Камчатской экспедиции. Путешественники, остановившись на зимовку на берегу Авачинской губы, построили Петропавловский острог. Своё название он получил от наименования судов экспедиции - «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».

Уже к началу XIX века гавань стала главным российским портом на Дальнем Востоке. В 1822 году поселение получило ранг города, и стало именоваться Петропавловским Портом. В 1924 году он был переименован Петропавловск-Камчатский.

Сегодня Петропавловск-Камчатский — является крупнейшим промышленным и культурным центром Камчатского края. На долю города приходится порядка 80% промышленного производства края. В краевом центре проживают порядка 180 тысяч человек.

56 лет назад (1966) в Монако был принят устав Международ­ной организации гражданской обороны (МОГО).

Документ вступил в силу 1 марта 1972 года. МОГО — это единственная в мире организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне. Сегодня её членами являются 60 стран, ещё 16 государств имеют статус наблюдателей, а 23 организации являются ассоциированными членами МОГО. Россия стала полноправным членом организации в мае 1993 года.

66 лет назад (1956) в Швеции заработала первая в мире коммерческая автоматическая система мобильной связи.

Её абонентами было несколько сотен человек в Стокгольме и Гетеборге, в основном врачи, юристы и бизнесмены.

Покупатель первой мобильной связи получал блок радиооборудования весом около 40 килограмм, который размещался в автомобиле. Приемо-передающее устройство устанавливалось в багажнике, а телефонная трубка вместе с механизмом дискового набора крепилась к обратной стороне переднего кресла. Питание «мобильного телефона» осуществлялось от автомобильных аккумуляторов.

100 лет назад (1922) в Париже (Франция) состоялась уч­редительная конференция Международного союза же­лезных дорог (UIC).

Организация была создана для унификации процедур и гармонизации отношений между железными дорогами европейских стран при осуществлении международных перевозок. Первоначально в состав Международного союза железных дорог (МСЖД) входил 51 член из 29 стран, включая Японию и Китай, а затем к ним присоединились железные дороги из Советского Союза, Ближнего Востока и Северной Африки.

На сегодняшний день членами МСЖД являются более 200 железнодорожных компаний почти из 100 стран мира.

120 лет назад (1902) был выпущен первый автомобиль компании Cadillac.

Он был осна­щен двигателем мощностью 10 лошадиных сил. К концу 1902 года были собраны ещё две машины. Все они были представлены авто-шоу в Нью-Йорке в январе 1903 годы, где имели ошеломляющий успех. В ходе выставки компания Cadillac получила заказы на изготовление более 2 тысяч таких автомобилей.