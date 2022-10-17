. Депутаты Кастюкевич и Гимбатов проводили семьи, выехавшие на отдых в другие регионы РФ

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы от "Единой России" Игорь Кастюкевич и Андрей Гимбатов пришли проводить семьи с детьми, которые пожелали выехать на отдых в другие регионы России.

Дети и взрослые, пожелавшие выехать из Херсонской области в другие регионы страны, накануне собрались на переправе. Перед отправкой депутаты пообщались с семьями и узнали, с каким настроем херсонцы отправляются в путь.

"Вчера встречались с жителями Херсонской области, Херсона. Сегодня здесь отправляем первые группы в Анапу на отдых. Людей много, многие семьями. Настроение нормальное. Детишки довольны, что едут на море. Отдохнут и вернутся на Родину", - рассказал Гимбатов.

Многие из тех, кто решил поехать на отдых, узнали о такой возможности в школе. Семья Анны из Херсона - это она, пожилые родители и трое несовершеннолетних детей. Все вместе они едут в санаторий Анапы.

"Когда детей из школы отправляли в Крым на отдых, мои побоялись, привыкли со мной. И тут нам сказали, что можно всем поехать отдохнуть. Мы тут же собрались. Правда, едем со второй попытки. Уже были на чемоданах, но старшая заболела. Пришлось подлечиться и вот собрались снова. С удовольствием едем, с радостью", - поделилась жительница Херсона Анна.

Семьи отправляются на отдых всю неделю. Их встречают в Евпатории и Краснодарском крае. Специально для них продолжают работать университетские смены, которые проходили летом на базе оздоровительных лагерей. Как уточнила заместитель министра образования Херсонской области Татьяна Кузьмич, для всех желающих будут проводить факультативы по истории и русскому языку.

Депутат Игорь Кастюкевич отметил высокий уровень организации мер безопасности и то, что люди едут на отдых с большим желанием.

"Достаточно серьезные меры безопасности здесь. Все организовано на высоком уровне. Люди едут отдыхать, дети довольны. Сегодня получается только по одному направлению порядка 400 детей. Есть и семьи, многодетные семьи, пенсионеры. Некоторые даже с животными выезжают. И с колясками детскими. Приехали, проверили, все здесь работает отлично. Огромная благодарность всем службам, которые обеспечивают весь процесс", - отметил Кастюкевич.

Антоновский мост закрыт для проезда, поэтому всех переправляют на паромах. На другом берегу Днепра херсонцев встретили первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества Артем Бичаев. Они сопроводили людей до автобусов. Депутат Кастюкевич дал свой личный номер телефона, чтобы в случае чего люди могли напрямую позвонить ему для оперативного решения возникших вопросов.

"У меня второго октября уехали отдыхать дети в Нальчик. Очень довольны, много фотографий, положительных эмоций. Дети еще хотят остаться. А сегодня я провожаю маму в оздоровительный центр в Краснодарский край. Очень большое спасибо Российской Федерации, потому что у нас при Украине такой возможности не было. Вот я как многодетная мать, честно, никаких даже льгот не имела. Дети вообще не выезжали на отдых. Я вижу, что у нас происходит, какие изменения - все будет хорошо. Пускай дети и старики едут отдыхают, а мы пока поработаем", -поделилась педагог из Алешек Юлия Ковальчук.