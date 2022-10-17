. Дочери Валерия Меладзе открыли ресторан в Москве
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Дочери Валерия Меладзе открыли ресторан в Москве

Дочери Валерия Меладзе открыли ресторан в Москве

Пока Валерий Меладзе предпочитает не появляться в публичном пространстве и отмечается лишь на редких выступлениях, его дочери от первого брака вовсю заявляют о себе. Инга и Софико решили заняться бизнесом.


Сегодня стало известно, что Инга и Софико Меладзе в конце года откроют в столице ресторан и винный бар. К ресторанному делу не присоединилась лишь младшая дочь Ирины Меладзе Арина. Дочери звезды российского шоу-бизнеса уже наняли известного шеф-повара.

Своими впечатлениями о скором запуске бизнеса поделилась Инга. «Почти год усердной работы, а я до сих пор не могу поверить, что мы действительно это делаем», — написала брюнетка в соцсетях.

К слову, недавно семья праздновала другое радостное событие. 1 сентября 23-летняя Софико вышла замуж за Савву Байбакова. На свадьбу, конечно же, пришел и отец. Валерий исполнил для молодоженов свои золотые хиты. В тот день растрогалась мама невесты. Женщина, познавшая настоящий обман со стороны избранника, дала ценный совет дочери. «Муж и жена должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки вытирают слезы», — обращалась она.

Неизвестно, была ли на торжестве супруга Валерия Альбина Джанабаева. Экс-солистка «ВИА Гры» не поддерживает с экс-женой артиста отношения, боль от предательства никуда не испарилась. Несколько месяцев назад Ирина откровенно рассказала, как узнала об измене.

«Валерий рассказал, что у него есть отношения на стороне, даже есть ребенок. На вопрос «кто?» он ничего не ответил. Но это было дело 20 минут — выяснить кто. Я понимала, что Альбина нервничает чересчур много. Я не понимала причин такого поведения. Там были другие участницы этого коллектива (речь идет о группе «ВИА Гра», где в свое время пела Джанабаева, — прим. ред.), и они вели себя спокойно.

А вот Джанабаева вела себя очень нервно. Я видела, что у нее глаза бегают, она моргает много, и я не совсем понимала причину такого поведения. Она замирает, когда я подхожу. Когда задним числом я начала вспоминать, мне стало все ясно. Я ее даже, по-моему, поздравила с рождением ребенка. Мне рассказывали историю, что якобы у нее был парень-музыкант, скрипач какого-то симфонического оркестра…» — вспоминала бывшая супруга певца.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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