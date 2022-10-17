. «Дума – не институт благородных девиц»: депутат Останина о заседании с блогершами, любящими оголяться

Недавно в Госдуме прошло первое собрание Всероссийского союза «Социальный блогер». Среди слушательниц оказались инфлюенсеры, которые не прочь пощеголять в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию публики.

В Сети стали широко обсуждаться снимки из соцсетей Анастасии Ивановской, на которых она фотографировалась в нижнем белье и в нескромных позах. Многих озадачило, почему модель и ее единомышленниц позвали в парламент обсуждать важные вопросы. Письмо с возмущениями направила председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину Ольга Кормухина.

«При беглом анализе их блогов в социальных сетях становится очевидным деструктивный характер содержащегося в них контента: качество публикуемого в блогах материала вызывает ряд вопросов, а наличие обнаженных, вульгарных публикаций с провокационными подписями ярко демонстрирует «чернуху», — говорится в обращении, подписанном также Эдгардом Запашным, Ольгой Будиной, Александром Маршалом и другими.

Ситуацию прокомментировала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Честно говоря, я не подвергала какой-либо рецензии или сомнению список, который представил оргкомитет. Мы исходили из того, что будет свободный микрофон для всех. Дума, знаете, не институт благородных девиц, хорошо, что она стала местом для дискуссий. Была возможность всем высказаться. Это хорошая фокус-группа. Очень хотелось бы свернуть их с тематики накаченных губ и демонстрации нижнего белья на социальные проблемы. Но для этого мы должны их зарядить, переориентировать, показывать, что и они для нас представляют источник информирования, что они важны и нужны», — сказала депутат.

Политик добавила, что намерена «свернуть их с тематики накаченных губ и демонстрации нижнего белья на социальные проблемы», а также имеет цель зарядить и «переориентировать блогеров».

Депутат подчеркнула, что блогерам необходима поддержка. «Иногда эта достоверная информация не всем нравится, начинаются нападки на блогеров. Нам хотелось бы, чтобы сообщество взяло под защиту, под крыло этих блогеров. Войдя в состав этого сообщества, они уже становятся людьми защищенными. Например, в период спецоперации. У тебя есть своя точка зрения. Но если сейчас эта точка зрения сейчас во вред нашему государству, то тогда, согласно этическому кодексу блогера, ты не вправе свою точку зрения транслировать», — заявила она.

В тот день, к слову, Останина предложила создать «кодекс этики блогеров» и выдать им удостоверения, «чтобы была ответственность за правдивость информации».