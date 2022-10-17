. EA объявила, что в январе 2023 года закроет серверы еще 4 игр
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EA объявила, что в январе 2023 года закроет серверы еще 4 игр

EA объявила, что в январе 2023 года закроет серверы еще 4 игр


Издательство Electronic Arts анонсировало очередную порцию игр, серверы которых скоро будут закрыты. 13 января 2023 года от онлайн-служб будут отключены следующие игры издательства Electronic Arts на всех игровых платформах:



NBA Jam: On Fire Edition



Gatling Gears



Shank 2



Mirror’s Edge

Таким образом, игроки не смогут использовать онлайн-возможности данных проектов с 13 января, даже имея приобретенную копию игры. Как отмечает портал trueachievements, с точки зрения достижений на приставках Xbox данная ситуация затронет только NBA Jam: On Fire Edition, в других играх нет достижений, которые связаны с онлайном.

Напомним, уже скоро должны быть закрыты серверы двух игр франшизы Army of Two.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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