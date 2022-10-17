EA объявила, что в январе 2023 года закроет серверы еще 4 игр
Сегодня, 15:30 Вадим Карасев
Издательство Electronic Arts анонсировало очередную порцию игр, серверы которых скоро будут закрыты. 13 января 2023 года от онлайн-служб будут отключены следующие игры издательства Electronic Arts на всех игровых платформах:
NBA Jam: On Fire Edition
Gatling Gears
Shank 2
Mirror’s Edge
Таким образом, игроки не смогут использовать онлайн-возможности данных проектов с 13 января, даже имея приобретенную копию игры. Как отмечает портал trueachievements, с точки зрения достижений на приставках Xbox данная ситуация затронет только NBA Jam: On Fire Edition, в других играх нет достижений, которые связаны с онлайном.
Напомним, уже скоро должны быть закрыты серверы двух игр франшизы Army of Two.
По материалам: newxboxone