. EA объявила, что в январе 2023 года закроет серверы еще 4 игр

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts анонсировало очередную порцию игр, серверы которых скоро будут закрыты. 13 января 2023 года от онлайн-служб будут отключены следующие игры издательства Electronic Arts на всех игровых платформах:

NBA Jam: On Fire EditionGatling GearsShank 2Mirror’s Edge

Таким образом, игроки не смогут использовать онлайн-возможности данных проектов с 13 января, даже имея приобретенную копию игры. Как отмечает портал trueachievements, с точки зрения достижений на приставках Xbox данная ситуация затронет только NBA Jam: On Fire Edition, в других играх нет достижений, которые связаны с онлайном.

Напомним, уже скоро должны быть закрыты серверы двух игр франшизы Army of Two.