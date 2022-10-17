. ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области
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ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области

ЕР привезла очередную партию гуманитарной помощи в села Херсонской области

Жителям Алешкинского и Каланчакского районов Херсонской области волонтеры "Единой России" привезли 500 книг на русском языке, спортинвентарь и медикаменты.

"Волонтеры гуманитарной миссии привезли набор спортинвентаря и партию из 500 книг на русском языке в Тарасовскую сельскую школу. Здесь есть все необходимое для уроков физкультуры и литературы. Книги, которые специально собирали участники фестиваля "Таврида" для Херсонской области, – это русская и мировая классика, современные авторы, повести о Великой Отечественной войне. Аркадий и Борис Стругацкие, Борис Васильев, Евгений Замятин, Дэниэл Киз, Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Куприн, Михаил Лермонтов, Борис Васильев – вот далеко не полный список", - отметил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.


Администрация села передала волонтерам благодарность от педагогов школы, учеников и их родителей.

"Спасибо большое "Единой России" за помощь нашей школе. И за спортинвентарь, и за книги. Такое разнообразие жанров мы давно не видели", - сказала председатель администрации села Тарасовка Алешкинского муниципального округа.

Набор для занятий физкультурой включает спортинвентарь как для уроков в зале, так и на свежем воздухе. Футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, обручи, скакалки, чешки и гимнастические мячи, шахматы, настольные игры и даже пинг-понг. В общей сложности волонтеры передали в школу Тарасовки порядка 15 наименований инвентаря для разных видов спортивных активностей.

Жителей села Новоалександровка Каланчакского района участники гуманитарной миссии "Единой России" обеспечили жизненно важными лекарствами. Набор медикаментов привезли по запросу, который люди направили через социальные сети. Среди перечня лекарств: противовирусные и противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающие препараты, а также лекарства для гипертоников.

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По материалам: uposters.ru

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