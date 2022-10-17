. ЕС придумал временную альтернативу потолку цен на российский газ

Вадим Карасев

Еврокомиссия намерена ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей европейской газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергетическом кризисом, пишет Bloomberg.

Мера призвана помочь избежать крайней волатильности, скачков цен и спекуляций, которые вызовут трудности с поставками природного газа в некоторые страны Евросоюза. Сейчас в пакет мер будет включен временный механизм, ограничичивающий внутридневные перепады цен. Этот механизм должен не допустить крайнюю волатильность на рынках энергетических деривативов.

Требование об ограничении колебания цен в 5% высказали Греция, Италия, Польша и Бельгия. Правительства этих стран призывают регулятор пересмотреть этот диапазон, чтобы увидеть колебания других ключевых ориентиров, включая цену на сырую нефть, уголь и газ в Северной Америке и Азии.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в случае, если ЕС введет ограничение цен на российский газ, что нарушает условие контрактов, Москва перестанет поставлять топливо.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере уже предупреждал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что невозможно решить вопрос с дефицитом газа в Евросоюзе потолком цен. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Евросоюз может остаться вовсе без энергии, если потолок цены на российский газ все-таки будет введен.