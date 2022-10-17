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Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ

Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газFT: Евросоюз разрабатывает механизм по снижению цен на весь импортируемый газ

В связи с энергетическим кризисом Евросоюз (ЕС) готовит чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. План предусматривает установление максимальной динамической стоимости топлива, по которой европейские страны смогут покупать его, пишет Financial Times.

Авторы инициативы полагают, что она позволит оказывать экстренную помощь государствам. Основная цель документа состоит в том, чтобы дать возможность ЕС вмешиваться без ущерба для надежности поставок и без создания стимулов для потребления.

Предполагается, что любой чрезвычайный потолок для сделок на бирже TTF, эталона в блоке, должен действовать не более трех месяцев. Обсудить проект могут на саммите стран — членов Евросоюза, который состоится на этой неделе в четверг и пятницу.

Издание отмечает, что ограничение цен на газ вызывает наибольшее количество споров в Евросоюзе. В частности, Германия высказывает опасения, что предложение приведет к росту спроса на газ или к ограничению поставок. Собеседник издания заметил, что каждая форма ограничения будет иметь различные последствия для разных стран.

Среди других предложений по борьбе с энергетическим кризисом имеются меры по ограничению волатильности на энергетических рынках и создание нового эталона для ценообразования на сжиженный природный газ (СПГ). Предлагается принять меры для более эффективного сотрудничества членов объединения с прицелом на заполнение хранилищ в следующем году.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия прекратит поставки газа в Европу при введении потолка цен. По его словам, такое решение станет нарушением контрактов. В свою очередь европейские власти указывают, что доля российской компании в поставках рухнула с 30-40 процентов до 10-ти, так что возможности для давления сокращаются.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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