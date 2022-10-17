. Глава Obsidian заявил, что с удовольствием бы студия взялась за Fallout
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Глава Obsidian заявил, что с удовольствием бы студия взялась за Fallout

Глава Obsidian заявил, что с удовольствием бы студия взялась за Fallout


На данный момент новая игра серии Fallout не разрабатывается ни одной из студий, по крайней мере официально об этом не сообщали. Но Bethesda продолжает поддерживать и развивать Fallout 76. Многие же поклонники серии ждут полноценный одиночный проект по Fallout, и существенная часть из них хотела бы, чтобы игрой занялась студия Obsidian, которая работала над Fallout: New Vegas.

В рамках интервью порталу DualShockers руководитель Obsidian Фергюс Уркхарт заявил, что с удовольствием бы поработал над новой частью Fallout. По его словам «если у студии будет такая возможность [разработать еще одну часть Fallout], мы бы ею воспользовались». Уркхарт отметил, что здесь скорее вопрос «появится ли такая возможность», а не хочет ли сама команда Obsidian поработать над игрой, поскольку данный вопрос даже не стоит.

Сейчас у Obsidian, как заявил Уркхарт, просто нет возможности взяться за новую Fallout из-за сильной загрузки. Однако, когда текущие проекты будут выпущены, он бы удивился, если бы «мы не рассмотрели Fallout в качестве игры для разработки».

Напомним, недавно Obsidian выпустила Grounded, в ноябре должен состояться релиз Pentiment, а еще в разработке у студии находятся Avowed и The Outer Worlds 2. Ранее Тодд Говард говорил, что разработкой Fallout 5 займется сама Bethesda, но только после The Elder Scrolls VI.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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