. Глава СПЧ назвал Москву образцом в части проведения частичной мобилизации

Вадим Карасев

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что Москва по многим пунктам образцово отработала проведение частичной мобилизации.

"Москва в вопросе частичной мобилизации по многим пунктам была образцом для других регионов страны. Еще до президентского указа столица отправила на фронт три добровольческих батальона. Оперативно открыла центры поддержки семей мобилизованных", - считает Фадеев.

Он отметил, что, кроме того, близкие родственники мобилизованных в Москве могут получить выплату вместо самих призывников, семьям организовано внеочередное зачисление в детские сады, пожилым родственникам и инвалидам предоставлено социальное обслуживание на дому, для жен и детей трудоспособного возраста помощь с образованием и трудоустройством и многое другое.

Фадеев особо подчеркнул, оперативное реагирование на жалобы о нарушениях в ходе частичной мобилизации.

"Важно, что они не выбрасываются в урну, а рассматриваются. Плохо, что многие были призваны по ошибке, но главное – что их возвращают обратно. Бестолковщина в начале процесса была большой и по всей стране, но она исправляется", - отметил глава СПЧ.

Из минусов Фадеев отметил "повесточные облавы". Он призвал жестоко взыскивать за такие перегибы.

"Это непозволительно и провоцирует риски нивелировать эффект упомянутых достижений", - заявил глава СПЧ.