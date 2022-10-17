. Год службы и телевизор вечером — чем современные призывники отличаются от царских рекрутов

Как комплектовалась Российская армия в разные эпохи

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В этом году он начнется на месяц позже обычного — 1 ноября — и продлится до 31 декабря. Правила призыва всем хорошо известны: весной и осенью служить уходят юноши от 18 лет, под ружьем они один год. Однако так, разумеется, было далеко не всегда. Как менялась система комплектования Российской армии, каким был быт царского рекрута, сколько служили при императорах и какой военный институт сохранился с XVI века до наших дней — рассказывает «Парламентская газета».

Вызовы времени

Призыв в этом году обещает быть нетипичным: его сдвинули на целый месяц впервые за много лет. Официальной причиной стала частичная мобилизация: как сообщил РИА «Новости» президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, из-за нее военные комиссариаты оказались перегружены.

«Решение сдвинуть сроки осеннего призыва позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — пояснил Песков.

Всего на срочную службу планируется отправить 120 тысяч человек. Это меньше, чем было в весеннюю кампанию, — тогда призвали чуть более 134 тысячи, — и меньше, чем в осеннюю кампанию прошлого года, когда под ружье поставили 127,5 тысячи новобранцев. При этом отслуживших свой срок военных начали отправлять домой без задержек — с 1 октября.

Сегодня Российская армия комплектуется по смешанному принципу: в ней есть как срочники — мужчины от 18 лет, обязанные пройти армейскую службу, — так и контрактники, сделавшие этот выбор добровольно. Причем контрактников, как в 2021 году заявлял министр обороны Сергей Шойгу, почти в два раза больше.

Такая система начала складываться еще в конце прошлого века и в целом соответствует общемировому тренду: после окончания холодной войны многие страны решили отказаться от больших армий, а некоторые — как, например, Латвия, Болгария, Румыния, Польша и Швеция — и от призывной системы как таковой.

Становление полноценной Российской армии многие историки связывают с именем Петра I. Предшествующие же исторические периоды зачастую даже не учитываются. Это, разумеется, неправильно.

Полноценная Русская армия — «армия Русского государства» — начала складываться лишь во второй половине XV века во времена Ивана III и была, по сути, ответом на вызовы времени. После длительного татаро-монгольского ига страна столкнулась с сильным отставанием практически во всех областях — в том числе в экономической и военной. При этом внешних угроз, связанных с активностью кочевых народов на восточных границах, меньше не стало — только решать эти проблемы теперь нужно было в условиях сильно ограниченных средств и ресурсов.





Средневековое импортозамещение

Окончательно новая военная система сложилась лишь в XVI веке. Она была сложна и имела громоздкое устройство, основанное на феодальной системе. Ядром вооруженных сил в ту пору было поместное войско, состоявшее главным образом из дворян и детей боярских, — еще не совсем армия, но уже и не ополчение, как было прежде. По мере того как укрупнялось и прирастало новыми территориями Московское царство, отдельные княжеские дворы распускались, а люди, их составлявшие, переходили на службу непосредственно главе государства. Так постепенно, год за годом, оформился принципиально новый институт — государевы служилые люди. Мало того что службу они несли бессрочно, хотя и имея с того щедрые награды в виде не только стабильно выплачиваемого жалованья, но и титулов и имений, так еще и передавали свои обязанности по наследству. Также в условиях военного времени великий князь мог объявить «средневековую мобилизацию» — и тогда к служилым людям присоединялись даточные из числа крестьян, посадских людей и даже московских приказчиков.





«Кроме того, существенную долю российских вооруженных сил в то время составляли иностранные наемники, — рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, полковник запаса, бывший начальник научно-исследовательского управления Института военной истории Минобороны Владимир Кикнадзе. — Изначально за границей нанимали в основном тех, кого сейчас назвали бы узкопрофильными специалистами, — например, артиллеристов и инженеров-фортификаторов. Позже, начиная со времен Бориса Годунова, на службу начинают призываться целые полки пехоты и конницы, из которых понемногу формируется постоянное войско».

По такому пути, к слову, активно шла Европа, где в некоторых государствах наемные войска составляли костяк вооруженных сил или вообще служили их заменой. В России же такая практика, несмотря на резкий и успешный старт, не прижилась.

«Уже при Петре I, во время Северной войны, стало понятно, что иностранный контингент, скажем так, крайне неустойчив, — рассказал Кикнадзе. — Какие бы деньги ни платили наемникам, все равно оставалась вероятность, что они недостаточно ответственно отнесутся к поставленной боевой задаче или попросту предадут нанимателя».

Наемничество на новый лад

Изначально условия были крайне строгими. Воинской повинности подлежали все сословия без исключений, дворян призывали на службу поголовно, иных — по принципу общинности: каждая социальная группа выставляла нужное число рекрутов на основании требований властей. Служили пожизненно — лишь спустя восемьдесят с лишним лет срок службы сократили до 25 лет.

«Петр I, безусловно, сделал для Российской армии очень много, — отметил Владимир Кикнадзе. — Причем не только в глобальном плане, но и в бытовом. Известно, например, что император сам разрабатывал и тестировал на себе солдатское меню — целый месяц провел на питании из пайка и, только когда был полностью удовлетворен результатом, отдал приказ внедрить его повсеместно. Сам же выбирал сукно для мундиров и так далее. Но самое главное — он взял курс на то, что сегодня назвали бы импортозамещением. Организовал строительство множества заводов по изготовлению отечественных образцов вооружения, в том числе знаменитого Олонецкого и до сих пор действующего Тульского. А пополнение армии новыми силами — прежде всего офицерского состава, состоявшего прежде преимущественно из иностранных специалистов, — велось за счет российского дворянского сословия».





Конечно, до современного вида императорской армии было еще далеко. Взять хотя бы распорядок дня. Сейчас, как указано на официальном сайте Минобороны, срочникам положен часовой послеобеденный сон, вечернее время отведено для личных потребностей и отдельно — для просмотра телевизора, прогулка перед отбоем и так далее. Царский же рекрут о таком мог лишь мечтать.

«Сегодня нередко можно встретить истории о том, что военнослужащие срочной службы и оружие-то за год пребывания в армии видели и применяли всего несколько раз, — пояснил ученый. — В царской же армии солдат практически все свое время проводил в жесткой муштре и постоянных занятиях, отработке тактических и боевых приемов. Летом военнослужащие стояли полевым лагерем и жили в палатках, в казармы перебирались только с наступлением холодов».

На сломе систем

В дальнейшем условия службы постепенно и постоянно смягчались. В 1834 году срок ее прохождения снизился до двадцати лет, потом до пятнадцати, потом до десяти. Как правило, по их истечении военнослужащие уходили в так называемый бессрочный отпуск, откуда их могли вновь призвать, если на то возникала потребность государства.

Когда пала царская власть, новое большевистское правительство в числе прочего принялось экспериментировать и с системой пополнения вооруженных сил. Призыв, в частности, пытались сделать добровольным, но уже в мае 1918-го, в разгар Гражданской войны, от этой идеи пришлось отказаться. Постепенно, год за годом, комплектование Российской армии приходило в тот вид, который с небольшими изменениями сохраняется и в наши дни, — призыв с определенного возраста (он варьировался от 17 до 19 лет), срок службы менялся в пределах от двух лет до трех, на флоте — от трех до пяти. Но в новое время служить стали всего один год. Плюс начался постепенный переход на контрактную систему.

«Вот это последнее, к слову, представляет собой совершенно уникальное нововведение, аналогов которому во всей истории российских вооруженных сил не было, — рассказал Владимир Кикнадзе. — Пожалуй, отчасти контрактная система походит на наемничество, которое было распространено на Руси еще до Петра I, — с той, конечно, разницей, что нанимаются граждане не иностранных государств, а нашего же собственного. Другой вопрос, что будет дальше и как изменится система комплектования армии в будущем. Так, события последних лет наглядно продемонстрировали, что та форма вооруженных сил, к которой мы перешли еще в конце прошлого века, — преимущественно контрактная, не особенно многочисленная, максимально мобильная — не вполне эффективно работает в условиях крупномасштабных и многосторонних вооруженных конфликтов с высокой интенсивностью боевых действий, да к тому же при сохранении угроз военной безопасности на других стратегических направлениях. Сейчас все зависит от того, какие выводы сделает руководство страны и хватит ли у нас ресурсов и политической воли на масштабные изменения».

СВО нужны специалисты

Сейчас Российская армия столкнулась с новым, беспрецедентным для истории последних двух десятилетий вызовом — специальной военной операцией на территории Украины. Одним из его аспектов стала частичная мобилизация, объявленная в стране 21 сентября.





Всего мобилизовать планируется 300 тысяч человек — это около одного процента от всех российских резервистов. По статусу мобилизованных приравняют к контрактникам — со всеми положенными выплатами и социальными гарантиями.

А вот срочники, которым только предстоит отправиться в армию во время грядущего осеннего призыва, могут выдохнуть — их в зону специальной военной операции никто посылать не собирается. Такое решение принято на самом верху: в начале октября его огласил министр обороны Сергей Шойгу.

«Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — процитировало министра ТАСС.