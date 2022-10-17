. Гороскоп от Василисы Володиной на 18 октября 2022 года: какие знаки зодиака смогут изменить свою жизнь к лучшему

Представители некоторых знаков зодиака 18 октября 2022 года смогут открыть перед собой двери в новую жизнь, что облегчит их стремления к совершенству и поможет в скором времени добиться желаемой цели. Василиса Володина дала необходимые рекомендации в своем гороскопе.

Какие возможности откроются 18 октября перед знаками стихии Земли





Дева

Самоотверженных представителей данного знака зодиака ожидают приятные новости. В жизни Дев будут наблюдаться реалистичные изменения, которые помогут им самореализоваться. Одинокие Девы смогут встретить человека, который заставит их сердце биться чаще, а семейные представители знака могут смело решиться на какую-то безумную затею и весело провести время со своим партнером.

Телец

Прежде чем данный знак зодиака решит возложить на собственные плечи какой-то груз, необходимо взвесить всё как можно лучше и лишь тогда давать обещание. Тельцы рискуют утратить свое значимое место в окружении из-за пустяка и испортить взаимоотношения с окружающими. Этот день – не время для трат, так как они окажутся напрасными.

Козерог

Козерогам стоит взяться за свое воспитание и хорошенько пересмотреть поведение, так как в обществе, которое их сейчас окружает, такие методы не допустимы. Эмоции будут лишь усугублять проблему, а не помогать им в выполнении задуманного. Прошлые отношения напомнят о себе. Астролог советует свободное время провести в приятной компании.

Какие перемены ждут знаков стихии Воды 18 октября





Скорпион

Удача данного знака будет сопутствовать им в любовных делах, где наблюдаются приятные встречи и перемены. Любые авантюры, связанные с взаимоотношениями, будут приносить Скорпионам желаемый результат. Астрологи уверены, что именно сейчас они находятся на распутье жизненных перемен, которые могут сделать их успешными личностями.

Рак

Всего немного улыбки и приветливости со стороны Раков – и тогда их дела пойдут как нельзя лучше. Не время строить из себя сильного человека, взваливая на плечи груз ответственности. Астролог прогнозирует перемены на личном фронте, когда обстоятельства сыграют им на пользу и направят всё в самое подходящее русло.

Рыбы

В профессиональной сфере представителям данного зодиака придется включить все свои сильные стороны. Нападок будет много, так как враги активизируются. Решительность поможет им справиться с трудностями и обойти неприятности, выстроенные их конкурентами. Главное – меньше слов, а больше действий.

Какие перспективы наблюдаются у знаков стихии Воздуха 18 октября





Близнецы

Повышенная эмоциональность и болтливость может привести к печальным последствиям. Прежде чем что-то обещать, нужно взвешенно принять решение и не переоценить свои возможности. В работе их ожидают сложности, но если они приложат усилия, то всё получится сделать с минимальными потерями и максимальным успехом.

Весы

Любые приобретения в этот день окажутся пустой тратой денег. Астролог советует отказаться от покупок, так как они им принесут разочарование. Не стоит браться за дела, в которых Весы чувствуют неуверенность, их интуиция не подведёт. Если они взвалят тяжёлую ношу себе на плечи, то придется ее нести очень долго.

Водолей

У данного знака зодиака появится шанс довести до нужного итога дела, которые прежде казались им неподъёмными, они смогут не только окончить процесс, но и получить из всего выгоду для себя. Астролог прогнозирует хорошие перспективы и финансовый успех. Прекрасное время, чтобы подумать о светлом будущем и запланировать дальнейшие действия.

Какие возможности у знаков стихии Огня 18 октября





Лев

Львы имеют возможность внести изменения в личную жизнь. Они могут пересмотреть предыдущие связи или задуматься над новыми. Астролог говорит, что у них есть шанс рискнуть, и если приз будет не таким существенным, то последствия окажутся нулевыми.

Стрелец

Слова, которые так легко будут вылетать из уст Стрельцов, могут нанести им непоправимый ущерб. Любой проступок будет расцениваться негативно в двойном размере. Астролог советует быть предельно осторожными и правильно расценивать положение дел.

Овен

Прекрасная половина этого знака может рассчитывать на удачу в любовных делах. Овны получат шанс вернуть прежнюю любовь или найти новое счастье, которое озарит их своей улыбкой. Сильные представители знака должны будут проявить настойчивость, причем у них все получится как нельзя лучше.