. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года

Павел Глоба — один из лучших и самых именитых астрологов, причем не только в России, но и за ее пределами. Старайтесь читать каждый его прогноз, чтобы быть в курсе того, каким будет влияние планет в ближайшее будущее на ваш Знак Зодиака.


Портал Woman’s day поделился со своими читателями мнением эксперта о том, какой будет текущая неделя для каждого из нас. Настало время узнать о том, что по этому поводу думают эксперты сайта dailyhoro.ru. Они дополнили полученную информацию и дали дополнительные важные советы, каждый из который может быть крайне важным в предстоящие семь дней, которые, к слову, могут быть непростыми.

Овен

У Овнов возможны проблемы в отношениях со второй половинкой. Возможно, им придется бороться с унынием, недостатком доверия со стороны любимого человека. Астрологи настоятельно советуют представителям данного Знака как можно меньше общаться с токсичными людьми на работе и в целом вне дома. Определить такого человека помогут семь признаков. Неделя идеально подходит для окончания важных дел, но не для их начала. Овнам пока нужно немного притормозить с важными проектами, стараясь разбираться с текущими делами, требующими срочного завершения.

Телец

Отношения с противоположным полом в целом будут очень натянутыми. Тельцам нужно сфокусироваться не на любви, романтике и флирте, а на работе и домашних делах. Всем тем, кто долгое время находится в отношениях, придется встретиться с возможными неурядицами. Это могут быть ссоры, недопонимание и ложь. Расслабиться и получить удовольствие от жизни в период с 17 по 23 число вряд ли получится, но подобное влияние планет можно будет частично нивелировать созданием правильной обстановки дома — путем очищения его от негативной энергии.


Близнецы

Добиваться решения поставленных задач Близнецам в данный период помогут три техники материализации мыслей. Это будет то самое время, когда предельно важной будет вера в себя. Ее отсутствие и постоянные сомнения могут быть опасными. При желании Близнецы смогут добиться больших успехов в работе и бизнесе. Можно разрабатывать новые идеи и пытаться их продвигать. Полезным станет открытие бизнеса, деловое общение. В амурных делах можно также проявлять максимум активности. Это замечательный период для знакомств, свиданий, признаний в любви.

Рак

Не исключено, что Ракам с 17 по 23 число придется сделать какой-то важный выбор. Сделать его максимально эффективно и не жалеть о принятом решении им помогут пять важных правил. Лучше времени для домашних дел и ремонта просто не придумать. Это замечательное время для попыток преобразить домашнюю энергетику, сделав ее более благоприятной. Можно покупать новую мебель и аксессуары, а также делать подарки близким. Астрологи также советуют проявить внимание к бабушкам с дедушками, позвонить родителям. В финансовой сфере проблем быть не должно.

Лев

Это очень благоприятное время для долгосрочного планирования. Львы могут без опаски заниматься составлением планов и задач на ближайшее будущее. Большое внимание стоит уделять здоровью. Даже самые маленькие неурядицы в этой сфере могут стать причиной больших неудач. Также источником проблем станет общение с завистниками и врагами. Львам могут сильно насолить их недоброжелатели, поэтому астрологи советуют пользоваться тремя заговорами на защиту. В любовных делах Львы смогут ощутимо преуспеть — в основном это касается тех, кто находится в поисках.


Дева

У дев наступает отличный период для попыток простить себя или других людей. Ранее мы рассказывали о том, как можно быстро отпустить обиды и начать счастливую жизнь. С 17 по 23 октября как раз наступает то самое время, когда нужно перестать обижаться на близких или друзей, вторую половинку. Это чувство будет лишним. 17 и 18 октября — самые благоприятные дни недели для представителей данного Знака Зодиака. В эти дни можно смело посвящать все время работе и совершать дорогостоящие приобретения. Главное, чтобы они были действительно полезными.

Весы

Эта неделя для Весов с очень высокой вероятностью будет интересной. Астрологи отмечают, что могут происходить события, которые ранее в жизни этих людей не происходили. Что до важных дел, то с высокой вероятностью придется заниматься чем-то серьезным в выходные. Это может существенно подпортить настроение, но если пользоваться правилами эффективного завершения дня, можно будет освободиться от негатива. Самые благоприятные дни для Весов — 19 и 20 октября. Это будут самые лучшие дни для инициативы в работе и бизнесе.

Скорпион

Для каждого из Знаков Зодиака есть свои источники энергии и положительных эмоций. Скорпионам важно помнить про это, потому что на этой неделе будет много стрессовых и не самых приятных ситуаций с которыми нужно будет разбираться быстро и без промедления. Астрологи не советуют этим людям спешить и пытаться решать своим проблемы в любви и делах принятием спонтанных решений. Нужно обдумывать каждый свой шаг, иначе на пути могут начать встречаться различные препятствия и проблемы.

Стрелец

Эта неделя с высокой вероятностью станет насыщенной и очень важной для Стрельцов. Многим представителям данного Знака удастся исполнить заветные желания. Специальная медитация поможет им настроиться на нужный лад. Всем, кто состоит в отношениях, удастся преобразить их и вывести на более высокий уровень. Можно планировать свадьбу, начинать сожительство. В деловой сфере можно смело начинать новые проекты, получать новые знания и искать новую работу. Поиски счастья и финансового успеха принесут свои плоды. Важно лишь верить в себя.

Козерог


Ночные светила помогут Козерогам определиться с тем, насколько в отношениях со второй половинкой все хорошо и движется ли всё в правильном направлении. Сильные заговоры на счастье и удачу помогут Козерогам обрести счастье как в любви, так и в делах, работе. В бизнесе и деловой сфере Козерогов ожидает очень непростая, но крайне продуктивная неделя, на которой, вполне возможно, придется принимать важные решения и решать чужие проблемы. Нужно просто собраться с мыслями и ни в коем случае не предъявлять никому претензий. Важно держать свои эмоции при себе.

Водолей

Звезды и планеты смогут поднять Водолеям настроение, а это то, что «доктор прописал» — особенно в сфере любви и романтики. Унынием расположения противоположного пола не достичь, поэтому нужно больше веселиться, улыбаться. Также важно научиться управлять негативными эмоциями. Инициативность и оптимизм будут полезными и в деловой сфере. Совместная работа будет очень полезной. Также астрологи считают, что на этой неделе Водолеям можно без опаски отправляться в дальние поездки, искать новых друзей и соратников.

Рыбы

Рыбам стоит беречь свою энергию и силы, поменьше тратя их впустую: на бесполезные дела, общение с энергетическими вампирами. Звезды сейчас не в самом лучшем положении, поэтому во второй половине недели астрологи советуют Рыбам быть осторожнее и осмотрительнее с проявлением своих эмоций. Нельзя бросаться негативными словами, иначе можно спровоцировать сильную ссору в отношениях с друзьями, второй половинкой или родственниками. Излишки негативной энергии лучше выплескивать в спортзале или через занятия творчеством.

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По материалам: dailyhoro.ru

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