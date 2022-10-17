. Гороскоп Тамары Глобы на 18 октября 2022 года: какие знаки зодиака ждет удачный день

Согласно гороскопу Тамары Глобы на 18 октября 2022 года, представителей многих знаков зодиака ждет насыщенный день. Им необходимо будет разобраться с многочисленными накопившимися делами и довести их, наконец, до логического завершения. Тамара Глоба советует быть внимательными и следить за своими словами и поступками.

Астропрогноз Тамары Глобы на 18 октября 2022 года для Огненных знаков





Овен

Овнам Тамара Глоба рекомендует провести этот день как можно спокойнее. Излишняя взвинченность и торопливость могут привести к неожиданным последствиям. Категорически запрещено выяснять отношения с любимым человеком в этот день. Любые разговоры с близким другом могут повергнуть Овнов в ступор.

Лев

Львам звезды сулят весьма продуктивный период. Можно смело заниматься планированием новых проектов и различных скорых дел. Позволительно также предаваться раздумьям о своей жизни, проанализировать допущенные ошибки. В общении с окружающими Львам нужно ставить себя на место собеседника, чтобы им легче было отыскать общие темы.

Стрелец

Стрельцам следует отказаться от выполнения дел сомнительного характера. Не исключено, что кому-то из друзей Стрельцов понадобится их помощь, важно не отказывать им в этом. Еще Тамара Глоба советует этим людям всегда говорить правду, даже если она очень горькая.

Астропрогноз Тамары Глобы на 18 октября 2022 года для Земных знаков





Телец

Тельцам следует избегать любых скандалов и конфликтных ситуаций. Велика вероятность возникновения разногласий у Тельцов с их партнерами, поведение которых сильно испортилось в последнее время. Тельцам позволительно заниматься в это время только той работой, которая не требует повышенной концентрации внимания и огромных усилий.

Дева

Девам 18 октября необходимо выполнять все свои дела и обязательства самостоятельно, не дожидаясь помощи от окружающих. Представители знака и сами смогут справиться со всеми возникнувшими проблемами и трудностями. Интуиция Дев будет обострена, что позволит им справиться с любым сложным вопросом.

Козерог

Козерогам Тамара Глоба прогнозирует удачный день в плане общения с друзьями. Не исключено, что эти люди попадут в сложную ситуацию, недавний опыт поможет им выйти из нее сухими. Одинокие представители знака могут повстречать свою половинку в этот день, поэтому нужно больше времени проводить среди людей.

Астропрогноз Тамары Глобы на 18 октября 20202 года для Воздушных знаков





Близнецы

Близнецам необходимо изменить свое отношение к окружающим. Им необходимо относиться к людям так, как они хотели бы, чтобы относились к ним. Не стоит обижаться на тех людей, которые так или иначе подвели их. Просто не нужно было ожидать от них того, что они не могут дать.

Весы

Весам рекомендуется заново расставить свои приоритеты и отпустить все то, что уже давно не представляет для них никакой ценности. Привычка – это дело, конечно, хорошее, но далеко на ней не доедешь. Весам нужно больше внимания уделять своим любимым. Последним очень важно слышать от Весов слова поддержки и любви.

Водолей

Водолеям Тамара Глоба прогнозирует непростой период. Велика вероятность возникновения разногласий в общении с окружающими. Не исключены также проблемы на работе и дома. Не стоит рубить сплеча и ставить крест на своих планах. Лучше использовать свою мудрость и опыт, чтобы выйти из сложной ситуации.

Астропрогноз Тамары Глобы на 18 октября 2022 года для Водных знаков





Рак

Ракам следует брать ситуацию в свои руки, а не пускать на самотек и надеяться на знаки судьбы. Нужно самим принимать важные решения, касающиеся их судьбы. Необходимо собрать всю свою силу воли в кулак и постараться выполнить в этот день даже те дела, которые ранее не планировались.

Скорпион

Скорпионам звезды сулят благополучный период для знакомств с новыми людьми и заведения любовного романа. 18 октября этим людям удастся наладить свою личную жизнь, если они проявят решительность и осторожность. Вначале Скорпионам необходимо решить все свои вопросы, а потом уже помогать другим, если кто-то будет нуждаться в их поддержке.

Рыбы

Рыбам 18 октября следует уделить должное внимание своему здоровью и отказаться от вредной пищи. Под запретом также алкоголь и сигареты. Каким бы великим не было искушение, нельзя ему поддаваться. Чтобы выйти из сложной ситуации без вреда для себя, Рыбам придется использовать всю свою мудрость и предыдущий опыт.