. Григорий Лепс решил завести еще детей

Совсем недавно Григорий Лепс стал дедушкой, но этого ему уже мало. Григорий Лепс признался, что от поклонниц у него отбоя нет. «Этого добра достаточно», - красноречиво заявил артист. После 21-летнего брака с Анной Шаплыковой певец не собирается ставить на себе крест. И даже подумывает о новых наследниках. Сейчас, напомним, у него три дочки, сын и внук от старшей наследницы Инги от первого брака со Светланой Дубинской.«Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети…» - многозначительно рассудил Григорий Лепс rr-life.ru.. Он не скрывает, что вина в этом лежит на нем, Анна Шаплыкова была верной хранительницей очага. В отношениях с ней он всегда чувствовал, что за ним настоящая стена.